У Києві після ДТП загорілось авто на бульварі Лесі Українки

На бульварі Лесі Українки у Києві спалахнула автівка — що відомо
Напередодні пізно ввечері на столичному бульварі Лесі Українки спалахнув автомобіль. В результаті ДТП машина згоріла вщент.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що відомо про причину пожежі
На цей момент відомо, що на місці ДТП рятувальники намагались загасити машину і їм вдалось приборкати полум'я, але від авто мало що залишилось.
Ймовірно водій вилетів з дороги оскільки не зміг впоратись з керуванням. Про постраждалих інформація поки що не надходила.
Раніше стало відомо про причину курйозного ДТП у Голосіївському районі. Власниця авто переплутала газ з гальмами та в'їхала в будівлю ТРЦ.
Також повідомлялось, що у Києві нетверезий водій врізався у дерево. Постраждали дві пасажирки авто.
Читайте Новини.LIVE!