Україна
На бульварі Лесі Українки у Києві спалахнула автівка — що відомо

На бульварі Лесі Українки у Києві спалахнула автівка — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 02:52
У Києві після ДТП загорілось авто на бульварі Лесі Українки
Загоряння машини на бульварі Лесі Українки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Напередодні пізно ввечері на столичному бульварі Лесі Українки спалахнув автомобіль. В результаті ДТП машина згоріла вщент.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо про причину пожежі

На цей момент відомо, що на місці ДТП рятувальники намагались загасити машину і їм вдалось приборкати полум'я, але від авто мало що залишилось. 

Ймовірно водій вилетів з дороги оскільки не зміг впоратись з керуванням. Про постраждалих інформація поки що не надходила.

Раніше стало відомо про причину курйозного ДТП у Голосіївському районі. Власниця авто переплутала газ з гальмами та в'їхала в будівлю ТРЦ. 

Також повідомлялось, що у Києві нетверезий водій врізався у дерево. Постраждали дві пасажирки авто. 

ДТП Київ пожежа авто Нацполіція ДСНС
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
