В Киеве после ДТП загорелось авто на бульваре Леси Украинки после ДТП

Возгорание машины на бульваре Леси Украинки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Накануне поздно вечером на столичном бульваре Леси Украинки вспыхнул автомобиль. В результате ДТП машина сгорела дотла.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что известно о причине пожара

На данный момент известно, что на месте ДТП спасатели пытались потушить машину и им удалось обуздать пламя, но от авто мало что осталось.

Вероятно водитель вылетел с дороги поскольку не смог справиться с управлением. О пострадавших информация пока не поступала.

