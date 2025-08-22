Видео
На бульваре Леси Украинки в Киеве вспыхнула машина — что известно

На бульваре Леси Украинки в Киеве вспыхнула машина — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 02:52
В Киеве после ДТП загорелось авто на бульваре Леси Украинки после ДТП
Возгорание машины на бульваре Леси Украинки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Накануне поздно вечером на столичном бульваре Леси Украинки вспыхнул автомобиль. В результате ДТП машина сгорела дотла.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно о причине пожара

На данный момент известно, что на месте ДТП спасатели пытались потушить машину и им удалось обуздать пламя, но от авто мало что осталось.

Вероятно водитель вылетел с дороги поскольку не смог справиться с управлением. О пострадавших информация пока не поступала.

Ранее стало известно о причине курьезного ДТП в Голосеевском районе. Владелица авто перепутала газ с тормозами и въехала в здание ТРЦ.

Также сообщалось, что в Киеве нетрезвый водитель врезался в дерево. Пострадали две пассажирки авто.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
