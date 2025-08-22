В Киеве после ДТП загорелось авто на бульваре Леси Украинки после ДТП

На бульваре Леси Украинки в Киеве вспыхнула машина — что известно
Дата публикации 22 августа 2025 02:52
Возгорание машины на бульваре Леси Украинки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Накануне поздно вечером на столичном бульваре Леси Украинки вспыхнул автомобиль. В результате ДТП машина сгорела дотла.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Что известно о причине пожара
На данный момент известно, что на месте ДТП спасатели пытались потушить машину и им удалось обуздать пламя, но от авто мало что осталось.
Вероятно водитель вылетел с дороги поскольку не смог справиться с управлением. О пострадавших информация пока не поступала.
