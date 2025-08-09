У Києві Mazda врізалася в торговий центр Ocean Plaza через помилку водійки

ДТП в Ocean Plaza. Фото: Патрульна поліція Києва.

У Голосіївському районі Києва сталася незвична ДТП — автомобіль Mazda врізався в стіну торгового центру та опинився всередині приміщення. За даними патрульної поліції, водійка під час виїзду з паркінгу переплутала педаль гальма з газом. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Реклама

Читайте також:

Telegram Патрульної поліції Києва. Фото: скріншот

Помилка за кермом призвела до аварії в торговому центрі

За інформацією патрульних, інцидент стався під час виїзду автомобіля Mazda з паркінгу торгового центру у Голосіївському районі столиці.

"Водійка, виїжджаючи з паркінгу, сплутала гальмівну педаль із педаллю газу, пошкодила стіну торгового центру та заїхала всередину. На щастя, ніхто не постраждав", — повідомили в поліції.

На кермувальницю було складено відповідні адміністративні матеріали. Патрульна поліція закликає всіх водіїв бути уважними й обережними під час керування транспортними засобами, аби уникати подібних випадків.

Нагадаємо, що 8 серпня у Києві автомобіль на великій швидкості врізався у торговий центр Ocean Plaza. За кермом перебувала літня жінка, вона залишилася живою.

Раніше ми також інформували, що в іншому випадку у столиці нетверезий водій виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево. Унаслідок ДТП травми отримали дві жінки.