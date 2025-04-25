Пожежа на арці ЧАЕС — Купний пояснив причини займання й наслідки

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки атаки дрона по укриттю на ЧАЕС

Колишній працівник Чорнобильської атомної електростанції Олександр Купний прокоментував ситуацію із пожежею, що виникла після атаки дрона на новий безпечний конфайнмент (арку) над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. За його словами, удар припав на зовнішню частину конструкції, яка складається з двох обшивок, де могла бути використана неякісна мембрана.

Про це Олександр Крупний заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Арка на ЧАЕС могла бути побудована з неякісних матеріалів, які потребують повної заміни

Олександр Крупний заявив, що арка складається з внутрішньої та зовнішньої обшивки між якими розташований 12-метровий міжарковий простір. Зовнішня обшивка арки є багатошаровою і містить теплоізоляційний матеріал — мінеральну вату, а також гідроізоляційну мембрану чорного кольору на основі каучуку. Саме мембрана і потенційно недосконала мінеральна вата могли спричинити масштабне розповсюдження вогню.

За його словами, хоча за нормативами мінеральна вата має бути негорючою, в реальності технології її виробництва часто порушуються. Це призводить до того, що навіть дахи, утеплені таким матеріалом, іноді займаються. Купний також припустив, що під час реалізації проєкту укриття на ЧАЕС могла бути використана саме така недосконала мінеральна вата.

Він вважає, що саме легкозаймистість теплоізоляційних матеріалів — мінеральної вати та мембрани — стали ключовим чинником розповсюдження полум’я з зовнішньої оболонки на внутрішню частину арки. За попередніми візуальними оцінками, площа пошкодження може становити близько 50%.

Ще одним наслідком стала деформація конструкцій через застосування великої кількості води під час гасіння. Як пояснив Купний, хоча вода не шкодить самій арковій конструкції, вона просякла мінеральну вату, яка набухла і втратила свої властивості. Через це її доведеться повністю замінити.

Нагадаємо, 7 березня на ЧАЕС завершили роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по укриттю над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС.

Експерти повідомили, що внаслідок удару доведеться замінювати значну частину конструкції, що коштуватиме сотні мільйонів доларів.