Пожар на арке ЧАЭС — Купный объяснил причины возгорания и последствия

Работники ГСЧС ликвидируют последствия атаки дрона по укрытию на ЧАЭС

Бывший работник Чернобыльской атомной электростанции Александр Купный прокомментировал ситуацию с пожаром, возникшим после атаки дрона на новый безопасный конфайнмент (арку) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. По его словам, удар пришелся на внешнюю часть конструкции, которая состоит из двух обшивок, где могла быть использована некачественная мембрана.

Об этом Александр Крупный заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Александр Крупный заявил, что арка состоит из внутренней и внешней обшивки между которыми расположено 12-метровое межарковое пространство. Внешняя обшивка арки является многослойной и содержит теплоизоляционный материал - минеральную вату, а также гидроизоляционную мембрану черного цвета на основе каучука. Именно мембрана и потенциально несовершенная минеральная вата могли вызвать масштабное распространение огня.

По его словам, хотя по нормативам минеральная вата должна быть негорючей, в реальности технологии ее производства часто нарушаются. Это приводит к тому, что даже крыши, утепленные таким материалом, иногда возгораются. Купный также предположил, что при реализации проекта укрытия на ЧАЭС могла быть использована именно такая несовершенная минеральная вата.

Он считает, что именно легковоспламеняемость теплоизоляционных материалов - минеральной ваты и мембраны - стали ключевым фактором распространения пламени с внешней оболочки на внутреннюю часть арки. По предварительным визуальным оценкам, площадь повреждения может составлять около 50%.

Еще одним следствием стала деформация конструкций из-за применения большого количества воды во время тушения. Как пояснил Купный, хотя вода не вредит самой арочной конструкции, она пропитала минеральную вату, которая набухла и потеряла свои свойства. Из-за этого ее придется полностью заменить.

Напомним, 7 марта на ЧАЭС завершили работы по ликвидации последствий удара российского дрона по укрытию над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС.

Эксперты сообщили, что в результате удара придется заменять значительную часть конструкции, что будет стоить сотни миллионов долларов.