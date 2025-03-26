Пошкоджене укриття ЧАЕС руйнується після атаки Шахедом — інженери

Рятувальники ДСНС гасять осередки пожежі на саркофазі ЧАЕС. Фото: ДСНС України

Після удару російського дрона-камікадзе "Шахед" по захисному саркофагу над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС об'єкт "Укриття" опинився під загрозою поступового руйнування. За словами інженерів, конструкцію створювали без урахування бойових дій і ударів дронів, тож вона вразлива перед сучасними атаками.

Про це йдеться у статті The New York Times.

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Інженер Ерік Шміман, який 15 років був старшим технічним радником проекту, пояснив, що арка над ЧАЕС розрахована на стихійні лиха, але не на військові удари. Сталева оболонка вагою майже 40 тисяч тонн і висотою з футбольне поле, профінансована понад 45 країнами на суму $1,7 мільярда, виявилася незахищеною перед атакою безпілотника.

Рятувальники ДСНС на атакованій ділянці укриття ЧАЕС. Фото: ДСНС України

Дрон пробив дірку в арці, що призвело до займання водонепроникної мембрани всередині укриття. Вогонь тлів близько трьох тижнів, попри те, що пожежу на поверхні швидко загасили.

Щоб ліквідувати осередки тління і залити воду всередину, українські рятувальники вимушено порушили цілісність зовнішнього шару. Це суперечило проєктному задуму, адже оболонка має залишатися сухою для запобігання корозії.

Вже 7 березня пожежу офіційно визнали повністю ліквідованою. Однак, за словами Артема Сірого, керівника відділу експлуатації конструкції, пошкоджено до половини північної частини арки. Радіаційний фон наразі залишається в межах норми, але загрозу становить саме волога, яка вже почала негативно впливати на матеріали.

Арку над четвертим енергоблоком ЧАЕС потрібно буде замінити, але це дуже дорого

Представник "Greenpeace Україна" Ян Ванде Путте вважає, що конструкція вже не виконує своєї функції і її доведеться повністю замінити. Повноцінне відновлення він назвав майже неможливим — це коштуватиме сотні мільйонів доларів.

Наразі тимчасово проблему можуть вирішити ізоляційні матеріали, подібні до клейкої стрічки, щоб знизити вологість системою вентиляції. Ерік Шміман вважає, що оцінити і частково усунути пошкодження можуть допомогти дрони, які здатні дістатися всередину та провести ремонтні маніпуляції.

Нагадаємо, 14 лютого російські війська вдарили дроном типу "Шахед" по укриттю Чорнобильської атомної електростанції.

В ДСНС показали наслідки атаки Росії по укриттю по Чорнобильській АЕС.