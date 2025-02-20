На ЧАЕС усувають наслідки атаки Росії — яка ситуація з радіацією

Співробітники ДСНС на ЧАЕС. Фото: ДСНС

В Державній службі з надзвичайних ситуацій прокоментувати ситуацію навколо Чорнобильської атомної електростанції. Зазначено, що радіоаційний фон на майданчику ЧАЕС лишається в межах норми.

Про це повідомили у ДСНС Київської області у четвер, 20 лютого.

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Станом на 20 лютого верхолази ДСНС продовжують роботи з часткового розкриття конструкцій укриття та ліквідації тління. Щоб постійно контролювати ситуацію та виявити можливі нові осередки загрози, використовують безпілотники з тепловізорами.

"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС залишається в межах норми. Загрози для населення немає. Cитуація під контролем", — говориться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники на території ЧАЕС. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Робота співробітників ДСНС. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Чорнобилі тривають роботи з ліквідації пожежі, що виникла 14 лютого після атаки ворожого дрона на укриття реактора атомної електростанції. Також у ДСНС повідомили, що постійно здійснюється моніторинг та перевіряється стан повітря.