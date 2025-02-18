У Чорнобилі досі горить укриття АЕС — триває ліквідація наслідків

ДСНС біля ЧАЕС. Фото: ДСНС

У Чорнобилі досі триває ліквідація пожежі після влучання ворожого дрона в укриття реактора атомної електростанції. Там горить утеплювач покрівлі на даху, на місці працюють спеціалісти ДСНС.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Станом на 12:00 на ЧАЕС проводяться роботи щодо часткового розкривання конструкцій та гасіння двох осередків тління утеплювача покрівлі.

Рятувальник біля ЧАЕС. Фото: ДСНС

На місці працюють три групи верхолазів ДСНС. Також фахівці постійно моніторять ситуацію за допомогою БпЛА з тепловізором.

"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми, загрози для населення немає. Ситуація контрольована", — уточнили в ДСНС.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, 14 лютого Росія вдарила дроном із фугасною бойовою частиною по укриттю на ЧАЕС.

На місці вже побували представники МАГАТЕ та повідомили, що погіршення ситуації з радіацією не зафіксовано.