У Чорнобилі досі горить укриття АЕС — триває ліквідація наслідків

На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків удару — відео
У Чорнобилі досі триває ліквідація пожежі після влучання ворожого дрона в укриття реактора атомної електростанції. Там горить утеплювач покрівлі на даху, на місці працюють спеціалісти ДСНС.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.
Атака на ЧАЕС
Станом на 12:00 на ЧАЕС проводяться роботи щодо часткового розкривання конструкцій та гасіння двох осередків тління утеплювача покрівлі.
На місці працюють три групи верхолазів ДСНС. Також фахівці постійно моніторять ситуацію за допомогою БпЛА з тепловізором.
"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми, загрози для населення немає. Ситуація контрольована", — уточнили в ДСНС.
Нагадаємо, 14 лютого Росія вдарила дроном із фугасною бойовою частиною по укриттю на ЧАЕС.
На місці вже побували представники МАГАТЕ та повідомили, що погіршення ситуації з радіацією не зафіксовано.
Читайте Новини.LIVE!