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Атака на ЧАЕС — рятувальники показали ліквідацію наслідків

17 лютого 2025 13:40
Аркадій Пастула - Редактор
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Чорнобильську АЕС
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на ЧАЕС. Фото: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки на Чорнобильську атомну електростанцію. Наразі ситуація повністю контрольована.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram у понеділок, 17 лютого.

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"Наразі три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття та гасіння трьох осередків тління утеплювача покрівлі", — йдеться у повідомленні.

Атака на ЧАЕС 14 лютого
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на ЧАЕС. Фото: ДСНС
ДСНС ліквідовує наслідки удару по ЧАЕС
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на ЧАЕС. Фото: ДСНС

За допомогою БпЛА з тепловізійним обладнанням постійно здійснюється моніторинг ситуації та стану повітря.

Рятувальники в Чорнобилі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на ЧАЕС. Фото: ДСНС

У ДСНС наголосили, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ провели огляд укриття ЧАЕС, яке було атаковане російськими окупантами в ніч проти 14 лютого. 

Також у ДАЗВ повідомили, що наразі зафіксовано три осередки тління, і роботи з ліквідації займання відновлено. 

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