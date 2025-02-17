Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Чорнобильську АЕС

Атака на ЧАЕС — рятувальники показали ліквідацію наслідків
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки на Чорнобильську атомну електростанцію. Наразі ситуація повністю контрольована.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram у понеділок, 17 лютого.
Ліквідація наслідків атаки на ЧАЕС
"Наразі три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття та гасіння трьох осередків тління утеплювача покрівлі", — йдеться у повідомленні.
За допомогою БпЛА з тепловізійним обладнанням постійно здійснюється моніторинг ситуації та стану повітря.
У ДСНС наголосили, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень.
Нагадаємо, експерти МАГАТЕ провели огляд укриття ЧАЕС, яке було атаковане російськими окупантами в ніч проти 14 лютого.
Також у ДАЗВ повідомили, що наразі зафіксовано три осередки тління, і роботи з ліквідації займання відновлено.
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