Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Чорнобильську АЕС

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на ЧАЕС. Фото: ДСНС

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки на Чорнобильську атомну електростанцію. Наразі ситуація повністю контрольована.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram у понеділок, 17 лютого.

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"Наразі три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття та гасіння трьох осередків тління утеплювача покрівлі", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на ЧАЕС. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на ЧАЕС. Фото: ДСНС

За допомогою БпЛА з тепловізійним обладнанням постійно здійснюється моніторинг ситуації та стану повітря.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на ЧАЕС. Фото: ДСНС

У ДСНС наголосили, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ провели огляд укриття ЧАЕС, яке було атаковане російськими окупантами в ніч проти 14 лютого.

Також у ДАЗВ повідомили, що наразі зафіксовано три осередки тління, і роботи з ліквідації займання відновлено.