На ЧАЭС устраняют последствия атаки России - какая ситуация с радиацией

На ЧАЭС устраняют последствия атаки России —ситуация с радиацией
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали ситуацию вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Отмечено, что радиоационный фон на площадке ЧАЭС остается в пределах нормы.
Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области в четверг, 20 февраля.
Ситуация вокруг Чернобыльской АЭС
По состоянию на 20 февраля верхолазы ГСЧС продолжают работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и ликвидации тления. Чтобы постоянно контролировать ситуацию и выявить возможные новые очаги угрозы, используют беспилотники с тепловизорами.
"Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет. Ситуация под контролем", — говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним, в Чернобыле продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего 14 февраля после атаки вражеского дрона на укрытие реактора атомной электростанции. Также в ГСЧС сообщили, что постоянно осуществляется мониторинг и проверяется состояние воздуха.
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