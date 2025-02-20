Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow На ЧАЭС устраняют последствия атаки России —ситуация с радиацией arrow

На ЧАЭС устраняют последствия атаки России —ситуация с радиацией

20 февраля 2025 16:35
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
На ЧАЭС устраняют последствия атаки России - какая ситуация с радиацией
Сотрудники ГСЧС на ЧАЭС. Фото: ГСЧС
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали ситуацию вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Отмечено, что радиоационный фон на площадке ЧАЭС остается в пределах нормы.

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области в четверг, 20 февраля.

Читайте также:

Ситуация вокруг Чернобыльской АЭС

По состоянию на 20 февраля верхолазы ГСЧС продолжают работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и ликвидации тления. Чтобы постоянно контролировать ситуацию и выявить возможные новые очаги угрозы, используют беспилотники с тепловизорами.

"Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет. Ситуация под контролем", — говорится в сообщении ГСЧС.

удар по ЧАЕС
Спасатели на территории ЧАЭС. Фото: ГСЧС
ЧАЕС
Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
ЧАЕС
Сотрудники ГСЧС на месте обстрела. Фото: ГСЧС
ДСНС НА ЧАЕС
Работа сотрудников ГСЧС. Фото: ГСЧС

Напомним, в Чернобыле продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего 14 февраля после атаки вражеского дрона на укрытие реактора атомной электростанции. Также в ГСЧС сообщили, что постоянно осуществляется мониторинг и проверяется состояние воздуха.

ГСЧС зона ЧАЭС Украина радиация ЧАЭС
Реклама
Реклама
Реклама