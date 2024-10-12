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На Чорнобильській АЕС розберуть старий саркофаг — фото зсередини

12 жовтня 2024 09:06
Анастасія Постоєнко - Редактор
Чорнобильська АЕС — які будівельні роботи там проводять просто зараз
Будівельні роботи на ЧАЕС. Фото: Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Київській області, на Чорнобильській атомній електростанції розпочали новий етап робіт. Він стосуватиметься підтримки та відновлення безпеки й інфраструктури на об'єкті.

Про це повідомляє пресслужба ДСП "Чорнобильська АЕС".

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Що відбувається на Чорнобильській АЕС

Наразі на Чорнобильській АЕС розгорнули проєкт, де консультантом-виконавцем буде ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ". Його фінансуватимуть з грантових коштів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. 

Для Чорнобильської АЕС в рамках цього проєкту поки що лише нададуть консультації та розроблять передпроєктні рішення про будівництво "Нового безпечного конфайфайменту" (НБК), пускового комплексу 2 (ПК-2), а також щодо демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта Укриття".

Фахівці мають вивчити стан конструкцій об'єкта "Укриття", або як його ще прозвали в народі "саркофаг", який був збудований у листопаді 1986 року та визначити, які з них потрібно негайно демонтувати, а які можуть ще залишатися якийсь час. Водночас ті конструкції, які не зноситимуть одразу, також розподілять додатково на те, чи потребують вони додаткового укріплення та яким чином це здійснюватимуть. 

ЧАЕС всередині укриття
Що відбувається всередині "Укриття" на ЧАЕС. Фото: Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"

"Крім того, роботи передбачають коригування критеріїв і вимог до інфраструктури НБК для демонтажу нестабільних конструкцій ОУ, а також розроблення всіх необхідних технічних специфікацій, включно з ТС на вантажопідйомне обладнання, на системи оброблення забруднених демонтованих конструкцій ОУ та їхнє подальше транспортування, на інженерні системи та системи контролю ПК-2 НБК, додаткове обладнання радіаційного контролю, ТС на радіаційно-захищений бокс для переміщення персоналу та іншої супутньої документації", — пояснили у пресслужбі.

Коли цей проєкт виконають, визначать обсяг робіт з раннього демонтажу нестабільних конструкцій та їх вартість. Згодом розпочнуть проєктні роботи за Пусковим комплексом-2 — тоді демонтують нестабільні конструкції "Укриття". 

Нагадаємо, мешканець Черкаської області розповів свої спогади про ліквідацію аварії на ЧАЕС. Також ми розповідали про смертоносний об'єкт у Чорнобилі, який здатен вбити за два дні здорову людину. 

Київська область Чорнобильська АЕС Чорнобиль ЧАЕС Чорнобильська зона

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