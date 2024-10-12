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На Чернобыльской АЭС разберут старый саркофаг — фото изнутри

12 октября 2024 09:06
Анастасия Постоенко - Редактор
Чернобыльская АЭС — какие строительные работы там проводят прямо сейчас
Строительные работы на ЧАЭС. Фото: Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС"
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киевской области на Чернобыльской атомной электростанции начали новый этап работ. Он касается поддержки и восстановления безопасности и инфраструктуры на объекте.

Об этом сообщает пресс-служба ГСП "Чернобыльская АЭС".

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На Чернобыльской АЭС развернули проект, где консультантом-исполнителем будет ООО "ЮТЕМ-ИНЖИНИРИНГ". Его будут финансировать с грантовых средств Счета международного сотрудничества для Чернобыля.

Для Чернобыльской АЭС в рамках этого проекта пока только предоставят консультации и разработают предпроектные решения о строительстве "Нового безопасного конфайфаймента" (НБК), пускового комплекса 2 (ПК-2), а также по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие".

Специалисты должны изучить состояние конструкций объекта "Укрытие", или, как его еще прозвали в народе, "саркофаг", построенный в ноябре 1986 года, и определить, какие из них нужно немедленно демонтировать, а какие могут оставаться еще некоторое время. В то же время те конструкции, которые не будут сносить сразу, также распределят дополнительно на то, нуждаются ли они в дополнительном укреплении и каким образом это будут осуществлять.

ЧАЭС внутри укрытия
Что происходит внутри "Укрытия" на ЧАЭС. Фото: Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС"

"Кроме того, работы предусматривают корректировку критериев и требований к инфраструктуре НБК для демонтажа нестабильных конструкций ОУ, а также разработку всех необходимых технических спецификаций, включая ТС на грузоподъемное оборудование, системы обработки загрязненных демонтированных конструкций ОУ и их дальнейшую транспортировку, инженерные системы, системы контроля ПК-2 НБК, дополнительное оборудование радиационного контроля, ТС на радиационно защищенный бокс для перемещения персонала и другой сопутствующей документации", — пояснили в пресс-службе.

Когда этот проект будет выполнен, определят объем работ по раннему демонтажу нестабильных конструкций и их стоимость. Впоследствии начнут проектные работы по Пусковому комплексу-2 — тогда демонтируют нестабильные конструкции "Укрытие".

Напомним, житель Черкасской области рассказал свои воспоминания о ликвидации аварии на ЧАЭС. Также мы рассказывали о смертоносном объекте в Чернобыле, который способен убить за два дня здорового человека.

Киевская область Чернобыльская АЭС Чернобыль ЧАЭС Чернобыльская зона

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