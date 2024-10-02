Аварія на ЧАЕС — ліквідатор поділився спогадами про роботу

Фото ліквідаторів ЧАЕС. Фото з архіву Валентина Кучера "Суспільне Черкаси"

Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції до ліквідації її наслідків з усього СРСР 526 250 осіб. Серед них й мешканець Черкащини Володимир Шайнога. Він розповів про свої спогади з цього часу та описав враження від найбільшої техногенної катастрофи в історії людства.

Про це Володимир Шайнога сказав в інтерв'ю для "Суспільне.Черкаси".

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Тиха війна для ліквідаторів

Володимир розповів, що його разом з іншими добровольцями з усієї Черкаської області зібрали для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Їм не казали куди вони їдуть, дізналися лише, що мають формувати колону на Черкаси та отримали спеціальний одяг й відрядні. Чоловік поїхав в з однією перепусткою в кишені та кількома масками на зміну. Далі він працював водієм.

"Японські трактори копали таку кругом реактора, щоб вода не потрапила у річку Прип'ять ріку, а тоді в Дніпро. Вони копали — ми засипали бетоном. Вони засипали бетоновозами з бетоном, а ми глиною", — розповів чоловік.

Ліквідатор розповів, що однієї ночі так змучився, що зупинився обабіч дороги та вирішив задрімати. Аж раптом його розбудили "з неба".

"У нічну зміну їду, вже очі затуляються. Думаю, подрімаю стану. Став "КамАЗом", тільки приліг – вже чую наді мною фурчить вертоліт: "Водій такої-то машини, рушити, не зупинятись, газу до поліка і пролітай". Скажена була радіація. Кажуть, її не видно, радіацію. Але її видно. Отак як розрізав "пелюстку" — і видно всередині червоне було, як губна помада", — пригадав пан Володимир.

Яка радіація на смак

Хоча хіміки стверджують, що радіація не має ні запаху, ні смаку, ні забарвлення, Володимир Кравець каже, що відчував її присутність в зоні відчуження.

"Ми туди приїхали спочатку і кругом стояли знаки "Обережно радіація". Ми не знали, що воно і як. А потім язиком пробували, губами, солодке наче було, якась як пудра. Замполіт наш сказав, що в кого вуса є – їх треба збрити", — сказав чоловік.

Згодом ліквідатор разом з іншими військовими працював три місяці у пральні. Згадав, як їм звозили ЗІЛами одяг у пакетах. Всюди були дозиметри, щоб контролювати чи добре очистився одяг.

Нагадаємо, ми розповідали про найнебезпечніший об'єкт у світі, який розташований у Чорнобилі — він вбиває за два дні після п'ятихвилинного перебування поруч з ним. Тим часом ігрові розробники поділилися реалістичними кадрами нової гри S.T.A.L.K.ER.2, де надихнулися зоною ЧАЕС.