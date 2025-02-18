В Чернобыле до сих пор горит укрытие АЭС - продолжается ликвидация последствий

ГСЧС возле ЧАЭС. Фото: ГСЧС

В Чернобыле до сих пор продолжается ликвидация пожара после попадания вражеского дрона в укрытие реактора атомной электростанции. Там горит утеплитель кровли на крыше, на месте работают специалисты ГСЧС.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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По состоянию на 12:00 на ЧАЭС проводятся работы по частичному вскрытию конструкций и тушению двух очагов тления утеплителя кровли.

Спасатель возле ЧАЭС. Фото: ГСЧС

На месте работают три группы верхолазов ГСЧС. Также специалисты постоянно мониторят ситуацию с помощью БпЛА с тепловизором.

"Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы, угрозы для населения нет. Ситуация контролируемая", — уточнили в ГСЧС.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, 14 февраля Россия ударила дроном с фугасной боевой частью по укрытию на ЧАЭС.

На месте уже побывали представители МАГАТЭ и сообщили, что ухудшение ситуации с радиацией не зафиксировано.