В Чернобыле до сих пор горит укрытие АЭС - продолжается ликвидация последствий

На Чернобыльской АЭС идет ликвидация последствий удара — видео
В Чернобыле до сих пор продолжается ликвидация пожара после попадания вражеского дрона в укрытие реактора атомной электростанции. Там горит утеплитель кровли на крыше, на месте работают специалисты ГСЧС.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Атака на ЧАЭС
По состоянию на 12:00 на ЧАЭС проводятся работы по частичному вскрытию конструкций и тушению двух очагов тления утеплителя кровли.
На месте работают три группы верхолазов ГСЧС. Также специалисты постоянно мониторят ситуацию с помощью БпЛА с тепловизором.
"Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы, угрозы для населения нет. Ситуация контролируемая", — уточнили в ГСЧС.
Напомним, 14 февраля Россия ударила дроном с фугасной боевой частью по укрытию на ЧАЭС.
На месте уже побывали представители МАГАТЭ и сообщили, что ухудшение ситуации с радиацией не зафиксировано.
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