Ситуация с теплом на Дарнице — нардеп рассказал, как идет восстановление

Разрушенная в результате удара РФ ТЭЦ. Фото: Reuters

На Дарнице в Киеве ситуация с теплоснабжением остается крайне сложной после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Восстановление подачи тепла в ближайшее время маловероятно из-за масштабных разрушений.

Об этом заявил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко в эфире программы "Київський час".

Какова ситуация с восстановлением отопления на Дарнице

По словам депутата, российские атаки по ТЭЦ имели четкую цель — локально вывести из строя систему подачи теплоносителя, а не электрическую часть объектов.

"Тепла там не будет. Разрушения очень серьезные, удары были не по электрической, а по тепловой части", — подчеркнул Кучеренко.

Он подчеркнул, что в условиях морозов для Дарницкого района критически важно срочно обеспечить дополнительное электроснабжение вне установленных графиков отключений. Речь идет о возможности обогрева жилых домов, крыш и подвалов, чтобы не допустить размораживания теплосетей и еще большего ухудшения ситуации.

