На двох АЗС подешевшав дизель: актуальні ціни на пальне в Києві
У Києві на АЗС ОККО та UPG подешевшав дизель. Водночас в державній Укрнафті продовжує зростати ціна на бензин. Зокрема, за А-95 доведеться віддати 86,90 грн/л.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у понеділок, 16 листопада.
Ціни на пальне у Києві 16 листопада
Мережа ОККО скинула по 1 гривні на обидві марки дизельного пального. Стандартний тепер коштує до 104, 90 грн/л, а преміальний — до 107,90 грн/л.
Аналогічне зниження провела мережа UPG, де Євродизель опустився до 100,56 грн/л, а UPG Diesel – до 103,90 грн/л.
Укрнафта повернула попередню ціну на А95 energy.
ОККО:
- pulls 95 — 93,90 грн/л;
- A95 Євро — 90,90 грн/л;
- pulls ДП — 107,90 грн/л;
- ДП Євро — 104,90 грн/л;
- Газ — 63,90 грн/л.
UPG:
- upg 100 — 97,90 грн/л;
- upg 95 — 89,90 грн/л;
- А-95 — 86,90 грн/л;
- Євро ДП 100,90 грн/л.
Укрнафта:
- А92 — 84,90 грн/л;
- А95 — 86,90 грн/л;
- 95 energy — 89,90 грн/л;
- ДП — 101,90 грн/л;
- Газ — 60,90 грн/л.
БРСМ-Нафта:
- 95 Euro plus — 85,99 грн/л;
- 95e Premium+ — 69,99 грн/л;
- ДП Euro plus — 103,99 грн/л;
- ДП Euro — 99,99 грн/л;
- Газ — 58,99 грн/л;
- EcoBlue — 49,99 грн/л.
Як писали Новини.LIVE, зранку 16 листопада в Києві фіксувалися значні затори у напрямку Південного мосту. Водії намагалися дістатися з лівого берега на правий.
А співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко повідомив, що упродовж останніх пʼяти років у Києві функціонує лише одна камера автоматичної фіксації порушень правил руху смугами громадського транспорту. За його словами, кількість необхідно збільшити.