Ціни на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

У Києві на АЗС ОККО та UPG подешевшав дизель. Водночас в державній Укрнафті продовжує зростати ціна на бензин. Зокрема, за А-95 доведеться віддати 86,90 грн/л.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у понеділок, 16 листопада.

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Ціни на пальне у Києві 16 листопада

Мережа ОККО скинула по 1 гривні на обидві марки дизельного пального. Стандартний тепер коштує до 104, 90 грн/л, а преміальний — до 107,90 грн/л.

Аналогічне зниження провела мережа UPG, де Євродизель опустився до 100,56 грн/л, а UPG Diesel – до 103,90 грн/л.

Укрнафта повернула попередню ціну на А95 energy.

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ОККО:

pulls 95 — 93,90 грн/л;

A95 Євро — 90,90 грн/л;

pulls ДП — 107,90 грн/л;

ДП Євро — 104,90 грн/л;

Газ — 63,90 грн/л.

Ціни на АЗС ОККО 16 листопада. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

UPG:

upg 100 — 97,90 грн/л;

upg 95 — 89,90 грн/л;

А-95 — 86,90 грн/л;

Євро ДП 100,90 грн/л.

Ціни на АЗС UPG 16 листопада. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Укрнафта:

А92 — 84,90 грн/л;

А95 — 86,90 грн/л;

95 energy — 89,90 грн/л;

ДП — 101,90 грн/л;

Газ — 60,90 грн/л.

Ціни на АЗС Укрнафта 16 листопада. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

БРСМ-Нафта:

95 Euro plus — 85,99 грн/л;

95e Premium+ — 69,99 грн/л;

ДП Euro plus — 103,99 грн/л;

ДП Euro — 99,99 грн/л;

Газ — 58,99 грн/л;

EcoBlue — 49,99 грн/л.

Ціни на АЗС БРСМ-Нафта 16 листопада. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Як писали Новини.LIVE, зранку 16 листопада в Києві фіксувалися значні затори у напрямку Південного мосту. Водії намагалися дістатися з лівого берега на правий.

А співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко повідомив, що упродовж останніх пʼяти років у Києві функціонує лише одна камера автоматичної фіксації порушень правил руху смугами громадського транспорту. За його словами, кількість необхідно збільшити.