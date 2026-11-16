Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На двох АЗС подешевшав дизель: актуальні ціни на пальне в Києві

На двох АЗС подешевшав дизель: актуальні ціни на пальне в Києві

Ua ru
16 листопада 2026 13:12
Репортаж
Ціни на пальне у Києві 16 листопада: вартість бензину, дизелю та газу Новини.LIVE/Анна Сірик
Ціни на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

У Києві на АЗС ОККО та UPG подешевшав дизель. Водночас в державній Укрнафті продовжує зростати ціна на бензин. Зокрема, за А-95 доведеться віддати 86,90 грн/л.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у понеділок, 16 листопада.

Реклама

Ціни на пальне у Києві 16 листопада

Мережа ОККО скинула по 1 гривні на обидві марки дизельного пального. Стандартний тепер коштує до 104, 90 грн/л, а преміальний — до 107,90 грн/л.

Аналогічне зниження провела мережа UPG, де Євродизель опустився до 100,56 грн/л, а UPG Diesel – до 103,90 грн/л.

Укрнафта повернула попередню ціну на А95 energy

Читайте також:

ОККО:

  • pulls 95 — 93,90 грн/л;
  • A95 Євро — 90,90 грн/л;
  • pulls ДП — 107,90 грн/л;
  • ДП Євро — 104,90 грн/л;
  • Газ — 63,90 грн/л.
Вартість пального на ОККО 16 листопада
Ціни на АЗС ОККО 16 листопада. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

UPG: 

  • upg 100 — 97,90 грн/л;
  • upg 95 — 89,90 грн/л;
  • А-95 — 86,90 грн/л;
  • Євро ДП 100,90 грн/л.
Вартість пального на UPG 16 листопада
Ціни на АЗС UPG 16 листопада. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Укрнафта:

  • А92 — 84,90 грн/л;
  • А95 — 86,90 грн/л;
  • 95 energy — 89,90 грн/л;
  • ДП — 101,90 грн/л;
  • Газ — 60,90 грн/л.
Вартість пального на Укрнафті 16 листопада
Ціни на АЗС Укрнафта 16 листопада. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

БРСМ-Нафта:

  • 95 Euro plus — 85,99 грн/л;
  • 95e Premium+ — 69,99 грн/л;
  • ДП Euro plus — 103,99 грн/л;
  • ДП Euro — 99,99 грн/л;
  • Газ — 58,99 грн/л;
  • EcoBlue — 49,99 грн/л.
Вартість пального на БРСМ-Нафта у Києві 16 листопада
Ціни на АЗС БРСМ-Нафта 16 листопада. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Як писали Новини.LIVE, зранку 16 листопада в Києві фіксувалися значні затори у напрямку Південного мосту. Водії намагалися дістатися з лівого берега на правий.

А співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко повідомив, що упродовж останніх пʼяти років у Києві функціонує лише одна камера автоматичної фіксації порушень правил руху смугами громадського транспорту. За його словами, кількість необхідно збільшити.

ціни на паливо Київ бензин АЗС дизель
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації