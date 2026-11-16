Затори в Києві у напрямку Південного мосту зранку 16 листопада 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Сьогодні вранці, 16 листопада, у Києві утворилися значні затори в напрямку Південного мосту. Водії намагаються дістатися з лівого берега на правий, зокрема на роботу та навчання. Рух ускладнений навіть смугою громадського транспорту.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Затори в напрямку Південного мосту 16 листопада. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Затори в Києві 16 листопада

Сьогодні вранці у столиці автомобільні затори в напрямку Південного мосту спостерігаються ще з 07:30. Кількість машин на дорозі продовжує збільшуватися, через що рух залишається ускладненим.

Водії прямують із лівого берега столиці на правий, щоб вчасно дістатися до роботи, навчальних закладів та інших місць призначення. Водночас автомобілями перевантажена навіть смуга, призначена для руху громадського транспорту.

Затори у Києві вранці 16 листопада. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Столична влада змінила правила проїзду Північним мостом

У Києві діють обмеження руху транспорту Північним мостом. Наразі переправа відкрита виключно для громадського транспорту, а проїзд легкових і вантажних автомобілів заборонений. Для водіїв передбачили тимчасову схему руху з визначеними місцями для розвороту.

Читайте також:

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Анна Сірик в ефірі Ранок.LIVE.

На тлі ранкових заторів на лівому березі столиці водіям доводиться враховувати тимчасові обмеження на Північному мосту. За словами Анни Сірик, найскладніша дорожня ситуація спостерігається на під'їздах до Південного мосту.

Водночас Північний міст наразі працює лише для громадського транспорту. Рух легкових автомобілів і вантажівок цією переправою повністю обмежений.

Для водіїв легковиків визначили місце розвороту біля перехрестя з вулицею Оноре де Бальзака. Водії вантажного транспорту мають розвертатися поблизу мосту через річку Десенка, після чого можуть прямувати на Подільський мостовий перехід.

Новини.LIVE інформували, що у Києві тимчасово змінили схему руху Північним мостом: проїзд із лівого берега на правий дозволений лише громадському транспорту. Легкові автомобілі та вантажівки мають розвертатися у спеціально облаштованих місцях на проспекті Романа Шухевича. Водночас у напрямку з правого берега на лівий можуть рухатися легковики та громадський транспорт.

Новини.LIVE писали, що у Києві можуть запустити річкові пасажирські перевезення за маршрутом від Славутича до Поштової площі. За словами народного депутата Володимира Крейденка, для цього вже є судна, однак маршрут необхідно погодити з військовою адміністрацією. Орієнтовна вартість однієї поїздки може становити 60–80 гривень.