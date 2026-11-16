Цены на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

В Киеве на АЗС ОККО и UPG подешевел дизель. В то же время в государственной Укрнафте цена на бензин продолжает расти. В частности, за А-95 придется заплатить 86,90 грн/л.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в понедельник, 16 ноября.

Реклама

Цены на топливо в Киеве 16 ноября

Сеть ОККО снизила цены на 1 гривну на обе марки дизельного топлива. Стандартный дизель теперь стоит до 104,90 грн/л, а премиальный — до 107,90 грн/л.

Аналогичное снижение провела сеть UPG, где Евродизель опустился до 100,56 грн/л, а UPG Diesel — до 103,90 грн/л.

Укрнафта вернула прежнюю цену на А95 energy.

Читайте также:

ОККО:

pulls 95 — 93,90 грн/л;

A95 Евро — 90,90 грн/л;

pulls ДП — 107,90 грн/л;

Дизельное топливо Евро — 104,90 грн/л;

Газ — 63,90 грн/л.

Цены на АЗС ОККО 16 ноября. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

UPG:

upg 100 — 97,90 грн/л;

upg 95 — 89,90 грн/л;

А-95 — 86,90 грн/л;

Евро ДП 100,90 грн/л.

Цены на АЗС UPG 16 ноября. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Укрнафта:

А92 — 84,90 грн/л;

А95 — 86,90 грн/л;

95 energy — 89,90 грн/л;

ДП — 101,90 грн/л;

Газ — 60,90 грн/л.

Цены на АЗС Укрнафта 16 ноября. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

БРСМ-Нафта:

95 Euro plus — 85,99 грн/л;

95e Premium+ — 69,99 грн/л;

ДП Euro plus — 103,99 грн/л;

Дизельное топливо Euro — 99,99 грн/л;

Газ — 58,99 грн/л;

EcoBlue — 49,99 грн/л.

Цены на АЗС БРСМ-Нафта 16 ноября. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Как писали Новини.LIVE, утром 16 ноября в Киеве наблюдались значительные пробки в направлении Южного моста. Водители пытались добраться с левого берега на правый.

А соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что в течение последних пяти лет в Киеве функционирует лишь одна камера автоматической фиксации нарушений правил движения по полосам общественного транспорта. По его словам, их количество необходимо увеличить.