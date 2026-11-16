На двух АЗС подешевел дизель: актуальные цены на топливо в Киеве
В Киеве на АЗС ОККО и UPG подешевел дизель. В то же время в государственной Укрнафте цена на бензин продолжает расти. В частности, за А-95 придется заплатить 86,90 грн/л.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в понедельник, 16 ноября.
Цены на топливо в Киеве 16 ноября
Сеть ОККО снизила цены на 1 гривну на обе марки дизельного топлива. Стандартный дизель теперь стоит до 104,90 грн/л, а премиальный — до 107,90 грн/л.
Аналогичное снижение провела сеть UPG, где Евродизель опустился до 100,56 грн/л, а UPG Diesel — до 103,90 грн/л.
Укрнафта вернула прежнюю цену на А95 energy.
ОККО:
- pulls 95 — 93,90 грн/л;
- A95 Евро — 90,90 грн/л;
- pulls ДП — 107,90 грн/л;
- Дизельное топливо Евро — 104,90 грн/л;
- Газ — 63,90 грн/л.
UPG:
- upg 100 — 97,90 грн/л;
- upg 95 — 89,90 грн/л;
- А-95 — 86,90 грн/л;
- Евро ДП 100,90 грн/л.
Укрнафта:
- А92 — 84,90 грн/л;
- А95 — 86,90 грн/л;
- 95 energy — 89,90 грн/л;
- ДП — 101,90 грн/л;
- Газ — 60,90 грн/л.
БРСМ-Нафта:
- 95 Euro plus — 85,99 грн/л;
- 95e Premium+ — 69,99 грн/л;
- ДП Euro plus — 103,99 грн/л;
- Дизельное топливо Euro — 99,99 грн/л;
- Газ — 58,99 грн/л;
- EcoBlue — 49,99 грн/л.
Как писали Новини.LIVE, утром 16 ноября в Киеве наблюдались значительные пробки в направлении Южного моста. Водители пытались добраться с левого берега на правый.
А соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что в течение последних пяти лет в Киеве функционирует лишь одна камера автоматической фиксации нарушений правил движения по полосам общественного транспорта. По его словам, их количество необходимо увеличить.