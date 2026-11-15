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Головна Київ У Києві за п'ять років встановили лише одну камеру фіксації порушень: експерт

У Києві за п'ять років встановили лише одну камеру фіксації порушень: експерт

Ua ru
15 листопада 2026 17:41
Ексклюзив
У Києві встановили лише одну камеру контролю смуг за 5 років facebook.com/kyivpatrol
Інспектор патрульної поліції України, який використовує лазерний прилад для вимірювання швидкості руху. Фото: facebook.com/kyivpatrol

У Києві протягом останніх п'яти років працює лише одна камера, яка автоматично фіксує порушення на смугах громадського транспорту. Про це заявив співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко. За його словами, через недостатній контроль водії заважають руху автобусів і тролейбусів, тому місту потрібно більше таких камер.

Про це Олександр Гречко розповів в ефірі "Київського часу".

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У Києві хочуть встановити більше камер фіксації порушень

За словами експерта, громадська організація "Пасажири Києва" направила до уряду та Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо покращення руху транспорту.

Активісти пропонують спростити процедуру встановлення камер, які фіксують незаконний рух автомобілів смугами громадського транспорту. Для цього потрібні рішення уряду та Міністерства внутрішніх справ.

Гречко наголосив, що додатковий контроль допоможе громадському транспорту рухатися швидше та перевозити більше пасажирів.

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За словами Гречка, камера біля станції метро "Звіринецька" показує, що автоматична фіксація порушень працює.

"Всі за 200-300 метрів до неї їдуть тільки там, де можна, на смугу не заїжджають", — розповів експерт.

Він переконаний, що збільшення кількості таких камер допоможе зменшити затримки громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 15 листопада у Києві запровадили тимчасову схему руху проспектом Романа Шухевича. Проїзд Північним мостом із лівого берега на правий дозволили лише громадському транспорту.

Також Новини.LIVE писали про підготовку до будівництва двох нових переправ через Дніпро в Києві. Основні роботи планують завершити до кінця лютого. Для цього використають швидкоспоруджувані мостові конструкції на спеціальних опорах.

Київ транспорт затори ПДР громадський транспорт камера
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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