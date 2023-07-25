На якому етапі перейменування станцій метрополітену в Києві

Майбутній вигляд станції метро "Звіринецька" ("Дружби народів"). Фото: facebook/viterzbayraku

У Києві змінюють назви двох станцій метрополітену в рамках дерусифікації. "Дружби народів" стає "Звіринецькою", а "Площа Льва Толстого" — "Площею Українських Героїв".

На якому етапі нині є процес заміни вивісок на станціях Новини.LIVE дізнались у "Київського метрополітену".

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Перейменування станцій метро в Києві

Рішення про перейменування цих двох станцій Київська міська влада прийняла в травні 2023 року. За нові назви проголосували містяни.

Одразу після ухвалення рішення, працівники метрополітену розпочали роботи зі зміни вивісок та вказівників. У "Київському метрополітені" обіцяють завершити зміни до кінця вересня 2023 року.

Шрифти для вивісок на платформах станцій також вже затвердили. Їх розробив з власної ініціативи шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль.

Шрифти для нових назв станцій метрополітену Києва. Фото: facebook/viterzbayraku

"Зазначимо, що пасажири бачитимуть зміни поступово,

оскільки частину робіт можливо виконувати лише у нічну зміну. Водночас фахівцями підприємства вже проведені деякі роботи із заміни назв станцій, зокрема частково змінено назви на світлових покажчиках напрямку руху пасажирів, що розміщені на платформах станцій та інформаційних наліпок на колійних стінах", — повідомили в "Київському метрополітені".

Також вже розмістили нові назви на панелях біля входів та виходів з підземних переходів і на дверях станцій.

Вартість проєкту покривається без виділення коштів з міського бюджету.

Нагадаємо, Київ отримав ще 6 вагонів від Польщі в рамках технічної допомоги. Наразі столиця отримала вже 18 нових вагонів.