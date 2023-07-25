Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow На каком этапе переименование станций метрополитена в Киеве arrow

На каком этапе переименование станций метрополитена в Киеве

25 июля 2023 05:24
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова
На каком этапе переименование станций метрополитена в Киеве
Будущий вид станции метро "Зверинецкая" ("Дружбы народов"). Фото: facebook/viterzbayraku
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова

В Киеве меняют названия двух станций метрополитена в рамках дерусификации. "Дружбы народов" становится "Зверинецкой", а "Площадь Льва Толстого" — "Площадью Украинских Героев".

На каком этапе сейчас процесс замены вывесок на станциях Новини.LIVE узнали у "Киевского метрополитена".

Читайте также:

Переименование станций метро в Киеве

Решение о переименовании этих двух станций Киевские городские власти приняли в мае 2023 года. За новые названия проголосовали горожане.

Сразу после принятия решения работники метрополитена начали работы по изменению вывесок и указателей. В "Киевском метрополитене" обещают завершить изменения до конца сентября 2023 года.

Шрифты для вывесок на платформах станций также уже утверждены. Их разработал по своей инициативе шрифтовый дизайнер Богдан Гдаль.

null
Шрифты для новых заглавий станций метрополитена Киева. Фото: facebook/viterzbayraku

"Отметим, что пассажиры будут видеть изменения постепенно, поскольку часть работ может быть выполнена только в ночную смену. В то же время специалистами предприятия уже проведены некоторые работы по замене названий станций, в частности, частично изменены названия на световых указателях направления движения пассажиров, размещенных на платформах станций и информационных наклеек на путевых стенах", — сообщили в "Киевском метрополитене".

Также уже разместили новые названия на панелях у входов и выходов из подземных переходов и дверей станций.

Стоимость проекта возмещается без выделения средств из городского бюджета.

Напомним, что Киев получил еще 6 вагонов от Польши в рамках технической помощи. В настоящее время столица получила уже 18 новых вагонов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз