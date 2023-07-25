На каком этапе переименование станций метрополитена в Киеве

Будущий вид станции метро "Зверинецкая" ("Дружбы народов"). Фото: facebook/viterzbayraku

В Киеве меняют названия двух станций метрополитена в рамках дерусификации. "Дружбы народов" становится "Зверинецкой", а "Площадь Льва Толстого" — "Площадью Украинских Героев".

На каком этапе сейчас процесс замены вывесок на станциях Новини.LIVE узнали у "Киевского метрополитена".

Читайте также:

Переименование станций метро в Киеве

Решение о переименовании этих двух станций Киевские городские власти приняли в мае 2023 года. За новые названия проголосовали горожане.

Сразу после принятия решения работники метрополитена начали работы по изменению вывесок и указателей. В "Киевском метрополитене" обещают завершить изменения до конца сентября 2023 года.

Шрифты для вывесок на платформах станций также уже утверждены. Их разработал по своей инициативе шрифтовый дизайнер Богдан Гдаль.

Шрифты для новых заглавий станций метрополитена Киева. Фото: facebook/viterzbayraku

"Отметим, что пассажиры будут видеть изменения постепенно, поскольку часть работ может быть выполнена только в ночную смену. В то же время специалистами предприятия уже проведены некоторые работы по замене названий станций, в частности, частично изменены названия на световых указателях направления движения пассажиров, размещенных на платформах станций и информационных наклеек на путевых стенах", — сообщили в "Киевском метрополитене".

Также уже разместили новые названия на панелях у входов и выходов из подземных переходов и дверей станций.

Стоимость проекта возмещается без выделения средств из городского бюджета.

Напомним, что Киев получил еще 6 вагонов от Польши в рамках технической помощи. В настоящее время столица получила уже 18 новых вагонов.