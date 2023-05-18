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У Києві дерусифікували три станції метро: як звучать нові назви

18 травня 2023 22:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві дерусифікували три станції метро: як звучать нові назви
Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 18 травня, за рішенням Київської міської ради відбулась дерусифікація 26 міських об’єктів. Зокрема, були перейменовані деякі станції метро.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

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Деталі

Під час засідання Київської міської ради перейменували станцію метрополітену "Дружби народів" на станцію "Звіринецька", станцію "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських Героїв", проектну станцію метро "Проспект Правди" на станцію "Варшавська".

Також перейменували низку вулиць та провулків у різних районах столиці.

Загалом у столиці нові назви вже отримали 314 міських об’єктів. 

"Процес дерусифікації в Києві триває. Дуже важливо назавжди позбавити столицю від радянських і російських назв та символів, пов’язаних з країною агресором. І ми це робимо!" — заявив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київ став власником нового сучасного пожежного автомобіля завдяки постачанням партнерів з Німеччини та Польщі. Це п'ятий подібний автомобіль, який був доставлений в українську столицю за останній місяць.

Також київський міський голова Віталій Кличко перевірив, як завершують ремонт дороги на вулиці Шумського в Дніпровському районі. Її не оновлювали понад 40 років.

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