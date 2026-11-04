Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Кільцевій дорозі Києва утворився затор через бетонні блоки та зрубані дерева

На Кільцевій дорозі Києва утворився затор через бетонні блоки та зрубані дерева

Ua ru
4 листопада 2026 14:28
Репортаж
Затор на Кільцевій дорозі Києва біля "Теремків": рух перекрито Новини.LIVE/Анна Сірик
Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

У Києві ускладнився рух Кільцевою дорогою поблизу метро "Теремки" та торгового центру. Основну частину траси перекрили бетонними блоками, через що утворився багатокілометровий затор у напрямку Академмістечка.

Про ситуацію в ефірі День.LIVE розповіла журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Чому на Кільцевій дорозі утворився затор

Журналістка Анна Сірик також зафіксувала десятки зрізаних дерев і присутність спеціальної техніки.

На Кільцевій дорозі Києва утворився затор через бетонні блоки та зрубані дерева - фото 1
Спеціальна техніка. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Попри це, помітних робіт на місці не проводять: працівники перебувають поблизу перекритої дороги, однак не пояснюють, що саме відбувається та з якою метою обмежили рух. 

На Кільцевій дорозі Києва утворився затор через бетонні блоки та зрубані дерева - фото 2
Зрубані дерева. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Ситуація на Кільцевій дорозі ускладнює пересування містом і додається до інших транспортних проблем столиці. Ще вранці значні затори спостерігалися на маршрутах із лівого берега через Південний міст. Тепер водіям доводиться враховувати й обмеження поблизу станції метро "Теремки", де бетонні блоки фактично перекрили основну частину дороги.

Читайте також:
На Кільцевій дорозі Києва утворився затор через бетонні блоки та зрубані дерева - фото 3
Бетонні блоки на дорозі. Фото: Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

У зв’язку з цим автомобілістам радять за можливості відкласти поїздки через цю ділянку, заздалегідь перевіряти дорожню ситуацію та обирати альтернативні маршрути.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві через пошкодження Південного мосту після російської атаки діють обмеження руху. Наразі переправою з лівого на правий берег дозволено проїзд лише однією смугою для транспорту вагою до 10 тонн. 

Як повідомляли Новини.LIVE, через російські удари по енергетичній інфраструктурі Київ зіткнувся з перебоями в електропостачанні. У столиці запроваджували екстрені відключення світла, а пошкодження енергетичних об’єктів вплинули й на роботу електротранспорту.

Київ дороги транспорт затори автомобіль
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації