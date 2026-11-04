Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

У Києві ускладнився рух Кільцевою дорогою поблизу метро "Теремки" та торгового центру. Основну частину траси перекрили бетонними блоками, через що утворився багатокілометровий затор у напрямку Академмістечка.

Про ситуацію в ефірі День.LIVE розповіла журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Чому на Кільцевій дорозі утворився затор

Журналістка Анна Сірик також зафіксувала десятки зрізаних дерев і присутність спеціальної техніки.

Спеціальна техніка. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Попри це, помітних робіт на місці не проводять: працівники перебувають поблизу перекритої дороги, однак не пояснюють, що саме відбувається та з якою метою обмежили рух.

Зрубані дерева. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Ситуація на Кільцевій дорозі ускладнює пересування містом і додається до інших транспортних проблем столиці. Ще вранці значні затори спостерігалися на маршрутах із лівого берега через Південний міст. Тепер водіям доводиться враховувати й обмеження поблизу станції метро "Теремки", де бетонні блоки фактично перекрили основну частину дороги.

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Бетонні блоки на дорозі. Фото: Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

У зв’язку з цим автомобілістам радять за можливості відкласти поїздки через цю ділянку, заздалегідь перевіряти дорожню ситуацію та обирати альтернативні маршрути.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві через пошкодження Південного мосту після російської атаки діють обмеження руху. Наразі переправою з лівого на правий берег дозволено проїзд лише однією смугою для транспорту вагою до 10 тонн.

Як повідомляли Новини.LIVE, через російські удари по енергетичній інфраструктурі Київ зіткнувся з перебоями в електропостачанні. У столиці запроваджували екстрені відключення світла, а пошкодження енергетичних об’єктів вплинули й на роботу електротранспорту.