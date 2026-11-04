На Кольцевой дороге Киева образовалась пробка из-за бетонных блоков и срубленных деревьев
В Киеве затруднилось движение по Кольцевой дороге в районе станции метро "Теремки" и торгового центра. Основную часть трассы перекрыли бетонными блоками, из-за чего образовалась многокилометровая пробка в направлении Академгородка.
О ситуации в эфире День.LIVE рассказала журналист Новини.LIVE Анна Сирык.
Почему на Кольцевой дороге образовалась пробка
Журналист Анна Сирык также зафиксировала десятки срубленных деревьев и наличие специальной техники.
Несмотря на это, заметных работ на месте не ведется: работники находятся рядом с перекрытой дорогой, однако не объясняют, что именно происходит и с какой целью ограничили движение.
Ситуация на Кольцевой дороге затрудняет передвижение по городу и усугубляет другие транспортные проблемы столицы. Еще утром значительные пробки наблюдались на маршрутах с левого берега через Южный мост. Теперь водителям приходится учитывать и ограничения вблизи станции метро "Теремки", где бетонные блоки фактически перекрыли основную часть дороги.
В связи с этим автомобилистам рекомендуют по возможности отложить поездки через этот участок, заранее проверять дорожную обстановку и выбирать альтернативные маршруты.
Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве из-за повреждения Южного моста после российской атаки действуют ограничения движения. В настоящее время проезд по переправе с левого на правый берег разрешен только по одной полосе для транспорта весом до 10 тонн.
Как сообщали Новини.LIVE, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Киев столкнулся с перебоями в электроснабжении. В столице вводились экстренные отключения света, а повреждения энергетических объектов повлияли и на работу электротранспорта.