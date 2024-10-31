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На "Київміськбуд" виділять гроші з бюджету — про яку суму йдеться

31 жовтня 2024 18:15
Галина Шподарева - редактор
Київміськрада підтримала дофінансування компанії Київміськбуд
ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Фото: kmb.ua
Галина Шподарева - редактор

Київського забудовника "Київміськбуд" дофінансують — депутати підтримали виділення з міського бюджету 2,56 млрд гривень. Також Київрада звернулася до Кабміну з проханням виділити з держбюджету на дофінансування "Київміськбуду" ще 2,28 млрд гривень.

Про це йдеться в рішенні сесії Київської міської ради.

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Рішення Київміськради
Рішення Київміськради. Фото: скриншот

Дофінансування "Київміськбуд"

Київрада підтримала виділення 2,56 млрд гривень з бюджету міста Києва на до фінансування ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Ці кошти будуть перенаправлені з інших соціально-важливих програм.

"Надати згоду на збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд" (код за ЄДРПОУ — 23527052) шляхом додаткової емісії акцій та придбання акцій додаткової емісії на суму не більше ніж 2 560 000 000,0 (два мільярди п’ятсот шістдесят мільйонів) гривень без зменшення існуючого розміру пакету акцій територіальної громади міста Києва", — йдеться в документі. 

Рішення міськради щодо "Київміськбуд"
Рішення міськради щодо "Київміськбуд". Фото: скриншот

Враховано також низку правок депутатів та доручень Кличка щодо входження до Наглядової ради "Київміськбуд" по представнику з кожної фракції Київської міської ради для посиленого контролю та звітності щодо направлення цих коштів конкретно на добудову квартир інвесторів, що вже існують.

Також Київрада звернулася до Кабміну з проханням виділити з держбюджету на до фінансування "Київміськбуд" 2,28 млрд гривень.

На сьогодні за ПрАТ "ХК "Київміськбуд" обліковуються 24 будівельні майданчики. Це понад 120 житлових будинків, 548 674 квадратні метри житлової площі.

Сесія Київміськради 30 жовтня
Сесія Київміськради 30 жовтня. Фото: kmr.gov.ua

Нагадаємо, у Києві 31 жовтня під стінами КМДА зібралися інвестори "Київміськбуду". Люди обурюються, що забудовник припинив будувати житло з 24 лютого 2022 року, тож 40 тисяч інвесторів так і не отримали обіцяні оселі та стали заручниками ситуації серед яких, до речі, є й кілька тисяч родин військових.

Раніше Новини.LIVE писали, що навесні у холдинговій компанії "Київміськбуд" заявили про відновлення робіт у столиці. Йдеться про чотири будівельні майданчики.

забудовники Київ будівництво Київміськбуд КМДА житло

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