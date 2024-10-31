Київміськрада підтримала дофінансування компанії Київміськбуд

На "Київміськбуд" виділять гроші з бюджету — про яку суму йдеться
Київського забудовника "Київміськбуд" дофінансують — депутати підтримали виділення з міського бюджету 2,56 млрд гривень. Також Київрада звернулася до Кабміну з проханням виділити з держбюджету на дофінансування "Київміськбуду" ще 2,28 млрд гривень.
Про це йдеться в рішенні сесії Київської міської ради.
Дофінансування "Київміськбуд"
Київрада підтримала виділення 2,56 млрд гривень з бюджету міста Києва на до фінансування ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Ці кошти будуть перенаправлені з інших соціально-важливих програм.
"Надати згоду на збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд" (код за ЄДРПОУ — 23527052) шляхом додаткової емісії акцій та придбання акцій додаткової емісії на суму не більше ніж 2 560 000 000,0 (два мільярди п’ятсот шістдесят мільйонів) гривень без зменшення існуючого розміру пакету акцій територіальної громади міста Києва", — йдеться в документі.
Враховано також низку правок депутатів та доручень Кличка щодо входження до Наглядової ради "Київміськбуд" по представнику з кожної фракції Київської міської ради для посиленого контролю та звітності щодо направлення цих коштів конкретно на добудову квартир інвесторів, що вже існують.
Також Київрада звернулася до Кабміну з проханням виділити з держбюджету на до фінансування "Київміськбуд" 2,28 млрд гривень.
На сьогодні за ПрАТ "ХК "Київміськбуд" обліковуються 24 будівельні майданчики. Це понад 120 житлових будинків, 548 674 квадратні метри житлової площі.
Нагадаємо, у Києві 31 жовтня під стінами КМДА зібралися інвестори "Київміськбуду". Люди обурюються, що забудовник припинив будувати житло з 24 лютого 2022 року, тож 40 тисяч інвесторів так і не отримали обіцяні оселі та стали заручниками ситуації серед яких, до речі, є й кілька тисяч родин військових.
Раніше Новини.LIVE писали, що навесні у холдинговій компанії "Київміськбуд" заявили про відновлення робіт у столиці. Йдеться про чотири будівельні майданчики.
Читайте Новини.LIVE!