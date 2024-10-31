Киевгорсовет поддержал дофинансирование компании Киевгорстрой

ЧАО "ХК "Киевгорстрой". Фото: kmb.ua

Киевского застройщика "Киевгорстрой" дофинансируют - депутаты поддержали выделение из городского бюджета 2,56 млрд гривен. Также Киевсовет обратился в Кабмин с просьбой выделить из госбюджета на дофинансирование "Киевгорстроя" еще 2,28 млрд гривен.

Об этом говорится в решении сессии Киевского городского совета.

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Решения Киевгорсовета. Фото: скриншот

Дофинансирование "Киевгорстрой"

Киевсовет поддержал выделение 2,56 млрд гривен из бюджета города Киева на дофинансирование ЧАО "ХК "Киевгорстрой". Эти средства будут перенаправлены из других социально важных программ.

"Дать согласие на увеличение уставного капитала частного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (код по ЕГРПОУ — 23527052) путем дополнительной эмиссии акций и приобретения акций дополнительной эмиссии на сумму не более чем 2 560 000 000,0 (два миллиарда пятьсот шестьдесят миллионов) гривен без уменьшения существующего размера пакета акций территориальной общины города Киева", — говорится в документе.

Решение горсовета по "Киевгорстрою". Фото: скриншот

Учтен также ряд правок депутатов и поручений Кличко о вхождении в Наблюдательный совет "Киевгорстрой" по представителю из каждой фракции Киевского городского совета для усиленного контроля и отчетности по направлению этих средств конкретно на достройку квартир инвесторов, которые уже существуют.

Также Киевсовет обратился к Кабмину с просьбой выделить из госбюджета на дофинансирование "Киевгорстроя" 2,28 млрд гривен.

На сегодня за ЧАО "ХК "Киевгорстрой" учитываются 24 строительные площадки. Это более 120 жилых домов, 548 674 квадратных метра жилой площади.

Сессия Киевгорсовета 30 октября. Фото: kmr.gov.ua

Напомним, в Киеве 31 октября под стенами КГГА собрались инвесторы "Киевгорстроя". Люди возмущаются, что застройщик перестал строить жилье с 24 февраля 2022 года, поэтому 40 тысяч инвесторов так и не получили обещанные дома и стали заложниками ситуации, среди которых, кстати, есть и несколько тысяч семей военных.

Ранее Новини.LIVE писали, что весной в холдинговой компании "Киевгорстрой" заявили о возобновлении работ в столице. Речь идет о четырех строительных площадках.