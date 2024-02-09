Новий керівник Київміськбуду — що відомо про Василя Олійника

Очільник Київміськбуду Василь Олійник. Фото: Київміськбуд

Наглядова рада "Київміськбуду" призначила головою правління — президента компанії Василя Олійника. У будівельній галузі він працює вже 43 роки.

Про це повідомила пресслужба компанії в пятницю, 9 лютого.

Читайте також:

Хто такий Василь Олійник

Новий керівник Київміськбуду народився 13 серпня 1960 року в м.Полонне Хмельницької області.

Олійник має вищу освіту, закінчив КНУБА за спеціальністю будівництво водопровідних і каналізаційних мереж і споруд.

Карʼєра:

04.1984 — 05.1991 — трубоукладальник, майстер дільниці СБМУ "Волиньспецбуд" м. Луцьк;

05.1991 — 07.1993 — виконавець робіт малого підприємства "Ротор";

07.1993 — 06.1999 — інженер-будівельник, начальник ремонтно-будівельної дільниці Луцького автомобільного заводу;

07.1999 — 07.2001 — інженер-будівельник ТзОВ "Будмонтаж";

07.2001 — 10.2001 — виконавчий директор ВАТ "Екобуд";

11.2001 — 06.2003 — начальник відділу капітального будівництва ТзОВ "УіФК-Волинь" (входить в групу підсанкційних російських олігархів VS Energy Воєводіна, Гінера і Бабакова);

06.2003 — 01.2006 — начальник відділу капітального будівництва ВАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія" (входить в групу підсанкційних російських олігархів VS Energy);

02.2006 — 07.2006 — заступник директора з виконавчої роботи ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Столиця" (Молчанова);

07.2006 — 02.2007 — директор ТОВ "Столична перспектива" (генпідрядник ЖК Південна Брама, ЖК GOLDENPARK, ЖК Дубова роща);

02.2007 — 11.2011 — заступник директора, директор ТОВ "ДК "Базис";

11.2011 — 02.2018 — директор ТОВ "Столичні будтехнології" (генпідрядник Столиці Груп, до 2019 один з декількох власників був росіянин, а кінцева власниця — Молчанова);

02.2018 — 12.2018 — заступник директора з питань виробництва ТОВ "Моноліт будсервіс" (генпідрядник ЖК Great — Молчанова, Кушнір, ЖК Варшавський плюс та Варшавський квартал — Молчанова);

12.2018 — 01.2024 — генеральний директор ТОВ "Спецбуд-моноліт" (генпідрядник незаконних ЖК H2O на території Екопарку "Осокорки", ЖК Італійський квартал на лугах Оболоні, інших обʼєктів Столиці Груп — все Молчанова);

01.2024 — 02.2024 — віцепрезидент ПрАТ "ХК "Київміськбуд";

02.2024 — голова правління — президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

Завдання Олійника на новій посаді

На посаді очільника Київміськбуду Олійник першочерговим своїм завданням бачить розробку спільно з Наглядовою радою плану відновлення роботи компанії, перезапуск будівництва об’єктів чергами по декілька комплексів.

Станом на сьогодні у Київміськбуд на стадії зведення майже 1,5 млн кв.м житла — 22 житлових комплекси на понад 100 будинків різного ступеню готовності.

"Для перезапуску об’єктів буде залучено кошти державних фінансових установ та спеціалізованих компаній, таких як "Укрфінжитло" та державні банки, про що вже тривають переговори", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2023 року керівник Київміськбуду Ігор Кушнір подав у відставку після 12 років управління компанією. Серед основних причин Кушнір назвав відсутність підтримки з боку урядовців та непорозуміння зі столичною владою.

Під Київську міську державну адміністрацію неодноразово виходили інвестори Київміськбуду та Укрбуду. Вони влаштовували мітинги та вимагали відновлення будівництва своїх ЖК, адже вклали гроші в забудову.