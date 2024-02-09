Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Новий керівник Київміськбуду — що відомо про Василя Олійника arrow

Новий керівник Київміськбуду — що відомо про Василя Олійника

9 лютого 2024 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Новий керівник Київміськбуду — що відомо про Василя Олійника
Очільник Київміськбуду Василь Олійник. Фото: Київміськбуд
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наглядова рада "Київміськбуду" призначила головою правління — президента компанії Василя Олійника. У будівельній галузі він працює вже 43 роки.

Про це повідомила пресслужба компанії в пятницю, 9 лютого.

Читайте також:

Хто такий Василь Олійник

Новий керівник Київміськбуду народився 13 серпня 1960 року в м.Полонне Хмельницької області. 

Олійник має вищу освіту, закінчив КНУБА за спеціальністю будівництво водопровідних і каналізаційних мереж і споруд.

Карʼєра:

  • 04.1984 — 05.1991 — трубоукладальник, майстер дільниці СБМУ "Волиньспецбуд" м. Луцьк;
  • 05.1991 — 07.1993 — виконавець робіт малого підприємства "Ротор";
  • 07.1993 — 06.1999 — інженер-будівельник, начальник ремонтно-будівельної дільниці Луцького автомобільного заводу;
  • 07.1999 — 07.2001 — інженер-будівельник ТзОВ "Будмонтаж";
  • 07.2001 — 10.2001 — виконавчий директор ВАТ "Екобуд";
  • 11.2001 — 06.2003 — начальник відділу капітального будівництва ТзОВ "УіФК-Волинь" (входить в групу підсанкційних російських олігархів VS Energy Воєводіна, Гінера і Бабакова);
  • 06.2003 — 01.2006 — начальник відділу капітального будівництва ВАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія" (входить в групу підсанкційних російських олігархів VS Energy);
  • 02.2006 — 07.2006 — заступник директора з виконавчої роботи ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Столиця" (Молчанова);
  • 07.2006 — 02.2007 — директор ТОВ "Столична перспектива" (генпідрядник ЖК Південна Брама, ЖК GOLDENPARK, ЖК Дубова роща);
  • 02.2007 — 11.2011 — заступник директора, директор ТОВ "ДК "Базис";
  • 11.2011 — 02.2018 — директор ТОВ "Столичні будтехнології" (генпідрядник Столиці Груп, до 2019 один з декількох власників був росіянин, а кінцева власниця — Молчанова);
  • 02.2018 — 12.2018 — заступник директора з питань виробництва ТОВ "Моноліт будсервіс" (генпідрядник ЖК Great — Молчанова, Кушнір, ЖК Варшавський плюс та Варшавський квартал — Молчанова);
  • 12.2018 — 01.2024 — генеральний директор ТОВ "Спецбуд-моноліт" (генпідрядник незаконних ЖК H2O на території Екопарку "Осокорки", ЖК Італійський квартал на лугах Оболоні, інших обʼєктів Столиці Груп — все Молчанова);
  • 01.2024 — 02.2024 — віцепрезидент ПрАТ "ХК "Київміськбуд";
  • 02.2024 — голова правління — президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

Завдання Олійника на новій посаді 

На посаді очільника Київміськбуду Олійник першочерговим своїм завданням бачить розробку спільно з Наглядовою радою плану відновлення роботи компанії, перезапуск будівництва об’єктів чергами по декілька комплексів.

Станом на сьогодні у Київміськбуд на стадії зведення майже 1,5 млн кв.м житла — 22 житлових комплекси на понад 100 будинків різного ступеню готовності. 

"Для перезапуску об’єктів буде залучено кошти державних фінансових установ та спеціалізованих компаній, таких як "Укрфінжитло" та державні банки, про що вже тривають переговори", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2023 року керівник Київміськбуду Ігор Кушнір подав у відставку після 12 років управління компанією. Серед основних причин Кушнір назвав відсутність підтримки з боку урядовців та непорозуміння зі столичною владою.

Під Київську міську державну адміністрацію неодноразово виходили інвестори Київміськбуду та Укрбуду. Вони влаштовували мітинги та вимагали відновлення будівництва своїх ЖК, адже вклали гроші в забудову.

Київ
будівництво
компанії
Київміськбуд
біография

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі