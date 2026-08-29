Удар РФ та детонація: кількість жертв на Київщині зросла до 37

Термінова новина

У Бучанському районі Київщини зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по складу та детонації. Наразі відомо про 37 жертв. Робота на місці продовжується.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Жертви внаслідок обстрілу та детонації на Київщині

"На жаль, кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37", — зазначив Ткаченко.

Новина доповнюється...