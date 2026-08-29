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В Киевской области 30 августа объявили Днем траура

Ua ru
29 августа 2026 16:31
Киевская область объявила 30 августа Днем траура в память о погибших
Устранение последствий атаки. Фото: ГСЧС

В Киевской области 30 августа объявили Днем траура в память о жертвах массированной российской атаки, произошедшей накануне. В регионе будут чтить память погибших и выражать соболезнования их родным и близким.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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В Киевской области объявили День траура

По словам Ткаченко, в знак скорби и памяти в области будут приспущены государственные флаги Украины. Кроме того, на территории Киевской области ограничат проведение развлекательных мероприятий.

В Киевской области 30 августа объявили Днем траура - фото 1
Пост Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Глава КОВА призвал жителей области отнестись к таким мерам с уважением и пониманием. Также он попросил воздержаться от громкого исполнения и прослушивания музыки в День траура.

"Выражаю искренние соболезнования каждой семье, которая понесла утрату. Светлая память всем погибшим", — подчеркнул Ткаченко.

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Киевская область война в Украине погибшие Тимур Ткаченко атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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