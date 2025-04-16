Служитель церкви підробив документи, щоб приватизувати майно церкви у Бориспільскому районі

Слідчі дії прокуратури щодо незаконної приватизації церкви у Бориспільському районі. Фото: Нацполіція

На Київщині, у Бориспільському районі правоохоронці встановили, що настоятель релігійної громади у селі Проців, незаконно заволодів культовими приміщеннями. Для цього він увійшов у змову з родичкою.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 м², які архімандрит, використовуючи своє службове становище, вніс до офіційного документа. В документ він вніс свідомо неправдиві відомості про рішення зборів громади щодо передачі церковного майна.

Архімандрит, якому прокуратура висунула підозру. Фото: Нацполіція

Надалі він надав цей документ до церковного керівництва та отримав благословення на відчуження приміщень. Згодом підроблений протокол разом з іншими документами був поданий приватному нотаріусу. На його підставі укладено договір пожертви майна на користь сестри настоятеля. Таким чином, зловмисники незаконно "приватизували" культові споруди громади на суму понад 7 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили настоятелю про підозру за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та службового підроблення. Досудове розслідування триває.

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