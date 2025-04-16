Служитель церкви підробив документи, щоб приватизувати майно церкви у Бориспільскому районі

На Київщині архімандрит "приватизував" церкву — як це вдалось
На Київщині, у Бориспільському районі правоохоронці встановили, що настоятель релігійної громади у селі Проців, незаконно заволодів культовими приміщеннями. Для цього він увійшов у змову з родичкою.
Про це повідомляє Нацполіція.
Як архімандрит "приватизував" церкву
Йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 м², які архімандрит, використовуючи своє службове становище, вніс до офіційного документа. В документ він вніс свідомо неправдиві відомості про рішення зборів громади щодо передачі церковного майна.
Надалі він надав цей документ до церковного керівництва та отримав благословення на відчуження приміщень. Згодом підроблений протокол разом з іншими документами був поданий приватному нотаріусу. На його підставі укладено договір пожертви майна на користь сестри настоятеля. Таким чином, зловмисники незаконно "приватизували" культові споруди громади на суму понад 7 мільйонів гривень.
Слідчі повідомили настоятелю про підозру за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та службового підроблення. Досудове розслідування триває.
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