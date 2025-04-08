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У Києві викрили махінації з пристроями для військових

8 квітня 2025 12:38
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві викрили експосадовця на махінаціях з пристроями для військових
Вручення підозр. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

Національна поліція України викрила у Києві експосадовця держустанови, який здійснював махінації з пристроями для військових. Він штучно завищував вартість обладнання для проведення тендерів.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у вівторок, 8 квітня.

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Махінації з пристроями для військових

Експосадовець захотів отримати "відкат" від підприємця, який виробляв станції виявлення безпілотників. Вони були призначені для бойових підрозділів Нацполіції.

Схеми у тилу: чиновник втручався у закупівлі для Нацполіції
Викриття схеми. Фото: Нацполіція

Спочатку з'ясував, що у бюджеті на придбання таких пристроїв закладено близько 1,5 мільйона гривень. Реальна собівартість моделі нижча, тому чоловік почав тиснути на виробника, аби той штучно завищив вартість для виграшу у тендері. Натомість він хотів привласнити собі різницю в ціні.

Правоохоронці повідомили експосадовцю про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Скриншот допису поліції

Нещодавно журналісти Bihus.info оприлюднили частину з прослуховування кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького у справі про розкрадання земель у Києві.

А чиновника "Київзеленбуду" будуть судити через розтрату бюджетних коштів на ремонті скверу в Шевченківському районі.

тендер корупція Київрада закупівлі Нацполіція
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