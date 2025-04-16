Служитель церкви подделал документы, чтобы приватизировать имущество церкви в Бориспольском районе

На Киевщине архимандрит "приватизировал" церковь — как удалось
На Киевщине, в Бориспольском районе правоохранители установили, что настоятель религиозной общины в селе Процив, незаконно завладел культовыми помещениями. Для этого он вошел в сговор с родственницей.
Об этом сообщает Нацполиция.
Как архимандрит "приватизировал" церковь
Речь идет о здании храма и его хозяйственных помещениях площадью почти 500 м², которые архимандрит, используя свое служебное положение, внес в официальный документ. В документ он внес заведомо ложные сведения о решении собрания общины о передаче церковного имущества.
В дальнейшем он предоставил этот документ церковному руководству и получил благословение на отчуждение помещений. Впоследствии поддельный протокол вместе с другими документами был подан частному нотариусу. На его основании заключен договор пожертвования имущества в пользу сестры настоятеля. Таким образом, злоумышленники незаконно "приватизировали" культовые сооружения общины на сумму более 7 миллионов гривен.
Следователи сообщили настоятелю о подозрении по фактам растраты имущества в особо крупных размерах и служебного подлога. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Национальная полиция Украины разоблачила в Киеве экс-чиновника госучреждения, который осуществлял махинации с устройствами для военных. Он искусственно завышал стоимость оборудования для проведения тендеров.
А чиновника "Киевзеленстроя" будут судить за растрату бюджетных средств на ремонте сквера в Шевченковском районе.
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