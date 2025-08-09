Відео
Головна Київ На Київщині авто влетіло в дерево — загинула дитина

На Київщині авто влетіло в дерево — загинула дитина

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 16:17
ДТП на Київщині 9 серпня — на Білоцерківщині загинула дитина
ДТП у Київській області. Фото: ДСНС

На Білоцерківщині Київської області автомобіль вʼїхав у дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у суботу, 9 серпня.

Читайте також:

ДТП на Київщині 9 серпня

На автодорозі Северинівка — Насташка поблизу села Насташка об 11:18 сталося зіткнення легкового автомобіля.

ДТП на автодорозі Северинівка — Насташка
ДТП на Білоцерківщині 9 серпня. Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували постраждалих жінку та дитину, яких передали медикам. 

ДТП на Білоцерківщині 9 серпня
Рятувальники деблокують постраждалих. Фото: ДСНС 

"На жаль, хлопчик 2013 р.н. пізніше помер від отриманих травм", — йдеться у повідомленні.

ДТП у Київській області 9 серпня
ДТП у Київській області 9 серпня. Фото: ДСНС

У ДСНС додали, що до ліквідації наслідків ДТП залучалися чотири рятувальники та одиниця техніки.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 серпня у Києві автомобіль влетів у торговий центр Ocean Plaza. У мережі показали відео.

Крім того, у Києві водій під дією алкогольного спʼяніння врізався у дерево. Внаслідок аварії постраждали дві жінки.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
