ДТП на Київщині 9 серпня — на Білоцерківщині загинула дитина

На Київщині авто влетіло в дерево — загинула дитина
На Білоцерківщині Київської області автомобіль вʼїхав у дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у суботу, 9 серпня.
ДТП на Київщині 9 серпня
На автодорозі Северинівка — Насташка поблизу села Насташка об 11:18 сталося зіткнення легкового автомобіля.
Рятувальники деблокували постраждалих жінку та дитину, яких передали медикам.
"На жаль, хлопчик 2013 р.н. пізніше помер від отриманих травм", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що до ліквідації наслідків ДТП залучалися чотири рятувальники та одиниця техніки.
Нагадаємо, 8 серпня у Києві автомобіль влетів у торговий центр Ocean Plaza. У мережі показали відео.
Крім того, у Києві водій під дією алкогольного спʼяніння врізався у дерево. Внаслідок аварії постраждали дві жінки.
Читайте Новини.LIVE!