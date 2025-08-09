ДТП на Київщині 9 серпня — на Білоцерківщині загинула дитина

ДТП у Київській області. Фото: ДСНС

На Білоцерківщині Київської області автомобіль вʼїхав у дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у суботу, 9 серпня.

ДТП на Київщині 9 серпня

На автодорозі Северинівка — Насташка поблизу села Насташка об 11:18 сталося зіткнення легкового автомобіля.

ДТП на Білоцерківщині 9 серпня. Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували постраждалих жінку та дитину, яких передали медикам.

Рятувальники деблокують постраждалих. Фото: ДСНС

"На жаль, хлопчик 2013 р.н. пізніше помер від отриманих травм", — йдеться у повідомленні.

ДТП у Київській області 9 серпня. Фото: ДСНС

У ДСНС додали, що до ліквідації наслідків ДТП залучалися чотири рятувальники та одиниця техніки.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

