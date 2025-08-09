ДТП в Киевской области 9 августа — в Белоцерковском районе погиб ребенок

На Киевщине авто влетело в дерево — погиб ребенок
На Белоцерковщине Киевской области автомобиль въехал в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в субботу, 9 августа.
ДТП на Киевщине 9 августа
На автодороге Севериновка — Насташка вблизи села Насташка в 11:18 произошло столкновение легкового автомобиля.
Спасатели деблокировали пострадавших женщину и ребенка, которых передали медикам.
"К сожалению, мальчик 2013 г.р. позже умер от полученных травм", — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что к ликвидации последствий ДТП привлекались четыре спасателя и единица техники.
