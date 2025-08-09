ДТП в Киевской области 9 августа — в Белоцерковском районе погиб ребенок

ДТП в Киевской области. Фото: ГСЧС

На Белоцерковщине Киевской области автомобиль въехал в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в субботу, 9 августа.

ДТП на Киевщине 9 августа

На автодороге Севериновка — Насташка вблизи села Насташка в 11:18 произошло столкновение легкового автомобиля.

ДТП на Белоцерковщине 9 августа. Фото: ГСЧС

Спасатели деблокировали пострадавших женщину и ребенка, которых передали медикам.

Спасатели деблокируют пострадавших. Фото: ГСЧС

"К сожалению, мальчик 2013 г.р. позже умер от полученных травм", — говорится в сообщении.

ДТП в Киевской области 9 августа. Фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что к ликвидации последствий ДТП привлекались четыре спасателя и единица техники.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 8 августа в Киеве автомобиль влетел в торговый центр Ocean Plaza. В сети показали видео.

Кроме того, в Киеве водитель под действием алкогольного опьянения врезался в дерево. В результате аварии пострадали две женщины.