На Київщині біля Вишгорода сталася масштабна пожежа — що відомо

Стовп диму біля Києва. Фото: скриншот Новини.LIVE

Під Вишгородом Київської області сталася масштабна пожежа. Очевидці повідомляють про стовп диму.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 25 травня.

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Пожежа біля Вишгорода

У Київській області під Вишгородом сталася масштабна пожежа. Наразі її причини невідомі. Також незрозуміло, що саме горить.

На місце події вже виїхали команди ДСНС, які намагаються виправити цю ситуацію.

Стовп диму на Київщині. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми повідомляли, що у селі Колонщина Київської області у четвер, 23 травня, стався вибух в одному з житлових будинків. Після цього у помешканні сталася пожежа, загинув чоловік.

Нагадаємо, 22 травня у селі Дитятки Київської області сталася пожежа в приватному житловому будинку. Внаслідок загоряння загинули троє людей, у тому числі дитина.