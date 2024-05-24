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На Київщині стався вибух в житловому будинку — у поліції назвали можливу причину

24 травня 2024 16:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У селі Колонщина 23 травня стався вибух в житловому будинку
Наслідки вибуху та пожежі в будинку. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У селі Колонщина Київської області у четвер, 23 травня, стався вибух в одному з житлових будинків. Після цього у помешканні сталася пожежа, загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook у п'ятницю, 24 травня.

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Вибух в будинку на Київщині 23 травня

23 травня о 11:00 години до поліції Бучанського району надійшло повідомлення про вибух в одному з приватних домоволодінь з подальшим займанням у селі Колонщина.

вибух в будинку у Колонщині 23 травня
Наслідки вибуху та пожежі в будинку. Фото: Нацполіція

Працівники ДСНС ліквідували займання, після чого виявили тіло 46-річного господаря будинку. За попередніми даними, в оселі вибухнув газовий балон. Однак остаточна причина пожежі буде відома після проведення відповідної експертизи.

вибух та пожежа у Колонщині 23 травня
Наслідки вибуху та пожежі в будинку. Фото: Нацполіція

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини.

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Скриншот допису поліції Київської області

Нагадаємо, 22 травня у селі Дитятки Київської області сталася пожежа в приватному житловому будинку. Внаслідок загоряння загинули троє людей, у тому числі дитина.

Також ми писали, що 21 травня в Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа. Чорний дим, що швидко охопив район, було видно з різних куточків столиці, викликаючи занепокоєння серед місцевих мешканців.

пожежа
вибух
поліція
Київська область
рятувальники

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