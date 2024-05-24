У селі Колонщина 23 травня стався вибух в житловому будинку

На Київщині стався вибух в житловому будинку — у поліції назвали можливу причину
У селі Колонщина Київської області у четвер, 23 травня, стався вибух в одному з житлових будинків. Після цього у помешканні сталася пожежа, загинув чоловік.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook у п'ятницю, 24 травня.
Вибух в будинку на Київщині 23 травня
23 травня о 11:00 години до поліції Бучанського району надійшло повідомлення про вибух в одному з приватних домоволодінь з подальшим займанням у селі Колонщина.
Працівники ДСНС ліквідували займання, після чого виявили тіло 46-річного господаря будинку. За попередніми даними, в оселі вибухнув газовий балон. Однак остаточна причина пожежі буде відома після проведення відповідної експертизи.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини.
Нагадаємо, 22 травня у селі Дитятки Київської області сталася пожежа в приватному житловому будинку. Внаслідок загоряння загинули троє людей, у тому числі дитина.
Також ми писали, що 21 травня в Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа. Чорний дим, що швидко охопив район, було видно з різних куточків столиці, викликаючи занепокоєння серед місцевих мешканців.
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