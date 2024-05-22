Пожежа у Дитятках Київської області 21 травня — є загиблі

Рятувальники ліквідовують пожежу у Київській області. Фото: t.me/dsns_telegram

У селі Дитятки Київської області сталася пожежа в приватному житловому будинку. Внаслідок загоряння загинули троє людей, у тому числі дитина.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у середу, 22 травня.

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У ДСНС зазначили, що пожежа сталася ввечері 21 травня. Полумʼям було охоплено житловий будинок площею орієнтовно 98 кв. м.

"Під час роботи вогнеборці виявили трьох загиблих 1973, 1978 та 2015 років народження. Пожежу ліквідовано. Її причина встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 травня в Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа. Чорний дим, що швидко охопив район, було видно з різних куточків столиці, викликаючи занепокоєння серед місцевих мешканців.

Також у Києві правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у підпалі квартири. Для скоєння цього злочину підозрюваний використав легкозаймисту суміш та дві автомобільні шини.