У Києві чоловік підпалив автівку вчительки свого сина

Автівка, яку підпалили у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві чоловік підпалив автомобіль вчительки свого сина. Його вже затримали правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у середу, 22 травня.

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До поліції Києва надійшло повідомлення від мешканки Деснянського району про те, що на території паркінгу сталось загоряння її автівки.

Правоохоронці, прибувши на місце події, задокументували пошкодження лакофарбового покриття капота та пластикового оздоблення біля лобового скла, які були спричинені загорянням. Неподалік від місця злочину вони виявили та вилучили пластикову пляшку з невідомою запальною сумішшю.

Пластикова пляшка з невідомою запальною сумішшю. Фото: t.me/gunpKyiv

"У подальшому поліцейські встановили, що заявниця працює вчителем у навчальному закладі. Напередодні події вона отримала декілька повідомлень образливого характеру від батька одного з її учнів. Перевіривши інформацію, співробітники відділу кримінальної поліції того ж дня затримали ймовірного підпалювача. Ним виявився 37-річний уродженець Волинської області, який перебував в стані алкогольного сп’яніння", — йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили фігуранту підозру в умисному пошкодженні майна. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років ув’язнення.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 травня в Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа. Чорний дим, що швидко охопив район, було видно з різних куточків столиці, викликаючи занепокоєння серед місцевих мешканців.

Також у Києві правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у підпалі квартири. Для скоєння цього злочину підозрюваний використав легкозаймисту суміш та дві автомобільні шини.