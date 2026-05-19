У Києві іноземець сам клеїв символіку ЗСУ на авто, щоб потім спалювати їх

У Києві іноземець сам наклеював на автомобілі символіку Збройних сил України, а потім підпалював їх на замовлення Росії. Порушника затримали та повідомили про підозру.

Київська міська прокуратура.

Підпал автівок у Києві

За даними правоохоронців, 24-річний чоловік прибув в Україну з Грузії у пошуках підробітків на початку березня. Він знайшов роботу через Telegram, яка полягала у підпалі автомобілів ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Однак чоловік вирішив не шукати саме автомобілі військових, а сам клеїв символіку ЗСУ на цивільні автівки, а потім їх підпалював.

"У такий спосіб у Парку Партизанської Слави підозрюваний підпалив автомобіль Cherry Tiggo 2, а на проспекті Григоренка — Ssang Yong Rexton кинувши горючу суміш на капот", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали порушника в орендованій квартирі. У нього вилучили мобільний телефон із доказами листування зі спецслужбами РФ.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному підпалі двох автомобілів (ч. 2 ст. 194 КК України). Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 133 000 грн. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

