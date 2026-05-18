У Києві стался стрілянина: поліція затримала порушника
У Деснянському районі Києва 18 травня трапилася стрілянина. Чоловік здійснив два постріли під час конфлікту зі знайомими. Наразі поліція веде з ним переговори.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва.
"Місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає", — розповіли в поліції.
Поліцейські та спецпризначенці проводили зі стрільцем переговори. Незадовго порушника затримали.
Зазначається, що наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Як писали Новини.LIVE, 18 травня у Києві жінка розстріляла чоловіка за прохання не шуміти. Потерпілий перебуває під наглядом лікарів із пораненнями живота та руки. Нападниці загрожує до семи років позбавлення волі.
А 10 травня стрілянина трапилася у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, п'яний чоловік відкрив стрілянину по людях.
Водночас в Солом’янському районі 9 травня чоловік погрожував зброєю через претензії щодо собаки. Йому не сподобалося, що тварина забігла на його територію.