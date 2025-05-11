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На Київщині через атаку РФ постраждала людина, пошкоджено будинки

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Дата публікації: 11 травня 2025 09:04
РФ атакувала Київщину — є постраждалий, пошкоджено будинки
Ліквідація наслідків атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська вранці в неділю, 11 травня, здійснили дронову атаку на Київську область. Внаслідок обстрілу є один постраждалий, пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник у Telegram.

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Атака на Київщину 11 травня

Вранці у Київській області працювали Сили ППО, зафіксовано збиття ворожих дронів. В ОВА уточнили, що вдалося не допустити влучань в об’єкти критичної інфраструктури.

Однак у Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження — він отримав гостру реакцію на стрес, перебуває у шоковому стані. Медики надали йому всю необхідну медичну допомогу на місці.

Крім того, було пошкоджено дачний будинок, а також  п’ять приватних будинків в Обухівському районі. Відповідні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

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Скриншот допису Калашника

Нагадаємо, 7 травня російські війська завдали масованого удару по Києву, загинула родина.

Один з мешканців будинку, який постраждав від атаки, розповів подробиці обстрілу.

безпілотники Київська область обстріли ППО атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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