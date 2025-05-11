РФ атаковала Киевскую область — есть пострадавший, повреждены дома

Ликвидация последствий атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска утром в воскресенье, 11 мая, совершили дроновую атаку на Киевскую область. В результате обстрела есть один пострадавший, повреждены частные дома.

Об этом сообщил председатель ОВА Николай Калашник в Telegram.

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Атака на Киевскую область 11 мая

Утром в Киевской области работали Силы ПВО, зафиксировано сбитие вражеских дронов. В ОВА уточнили, что удалось не допустить попаданий в объекты критической инфраструктуры.

Однако в Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения — он получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Медики оказали ему всю необходимую медицинскую помощь на месте.

Кроме того, был поврежден дачный дом, а также пять частных домов в Обуховском районе. Соответствующие службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.

Скриншот поста Калашника

Напомним, 7 мая российские войска нанесли массированный удар по Киеву, погибла семья.

Один из жителей дома, который пострадал от атаки, рассказал подробности обстрела.