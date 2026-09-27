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Головна Київ Росія вдарила по багатоповерхівці на Дарниці в Києві

Росія вдарила по багатоповерхівці на Дарниці в Києві

Ua ru
27 вересня 2026 17:42
Росія вдарила по багатоповерхівці на Дарниці в Києві
Термінова новина

Російські окупанти у неділю, 27 вересня, продовжують тероризувати Київ обстрілами. Зокрема, відомо про влучання в багатоповерхівку в Дарницькому районі міста. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації, передає Новини.LIVE.

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Удар Росії по багатоповерхівці в Києві 27 вересня

У Дарницькому районі столиці російський безпілотник влучив в девʼятиповерховий житловий будинок.

"Наразі відомо про одну постраждалу жінку внаслідок влучання БпЛА в житловий будинок у Дарницькому районі", — йдеться у повідомленні.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Крім того, за інформацією місцевих, російські загарбники завдали удару по дитячому садку на Харківському масиві.

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Зазначимо, повітряна тривога в Києві триває. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про рух ворожих цілей над містом. Ворог продовжує атакувати столицю дронами.

Карта повітряних тривог 27 вересня
Повітряна тривога в Україні станом на 27 вересня 17:45. Фото: alerts.in.us

Останні російські удари по Києву

Як писали Новини.LIVE, 27 вересня російські окупанти пошкодили будівлю, де розташований головний офіс "Київстару". На щастя, люди не постраждали.

Крім того, Росія атакувала один із закладів освіти в Соломʼянському районі Києва. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, серед яких двоє дітей.

Також сьогодні внаслідок російської атаки загинув чоловік у Києві. Зокрема, у Соломʼянському районі сталася пожежа в будівлі СТО, а в Шевченківському — сталося влучання в нежитлову будівлю.

Київ війна обстріли дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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