На Київщині зникло світло — що відомо

На Київщині через негоду зникло світло — деталі
У середу вдень, 6 серпня, у Києві та області вирувала негода. Внаслідок несприятливих погодних умов у деяких районах Київської області зникло світло.
Про це йдеться на сайті ДТЕК.
На Київщині зникла електроенергія — деталі
Сьогодні вдень, 6 серпня, у Києві та області вирувала негода. Регіон накрив сильний дощ із грозою та шквалистий вітер.
Такі погодні умови спричинили відключення електроенергії у низці регіонів Київської області.
За даними ДТЕК, через негоду у частині Бучанського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів зникло світло через локальну аварію в мережі.
Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, що Новини.LIVE підготували фоторепортаж негоди, яка накрила Київ у середу, 6 серпня.
Раніше синоптики попереджали столицю про перший рівень небезпеки через грози, шквали та дощі у середу, 6 серпня.
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