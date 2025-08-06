На Київщині зникло світло — що відомо

Негода у Києві 6 серпня 2025 року. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У середу вдень, 6 серпня, у Києві та області вирувала негода. Внаслідок несприятливих погодних умов у деяких районах Київської області зникло світло.

Про це йдеться на сайті ДТЕК.

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Сьогодні вдень, 6 серпня, у Києві та області вирувала негода. Регіон накрив сильний дощ із грозою та шквалистий вітер.

Такі погодні умови спричинили відключення електроенергії у низці регіонів Київської області.

За даними ДТЕК, через негоду у частині Бучанського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів зникло світло через локальну аварію в мережі.

Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Скриншот повідомлення ДТЕК

Нагадаємо, що Новини.LIVE підготували фоторепортаж негоди, яка накрила Київ у середу, 6 серпня.

Раніше синоптики попереджали столицю про перший рівень небезпеки через грози, шквали та дощі у середу, 6 серпня.