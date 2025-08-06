На Киевщине исчез свет — что известно

Непогода в Киеве 6 августа 2025 года. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В среду днем, 6 августа, в Киеве и области бушевала непогода. В результате неблагоприятных погодных условий в некоторых районах Киевской области пропал свет.

Об этом говорится на сайте ДТЭК.

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Сегодня днем, 6 августа, в Киеве и области бушевала непогода. Регион накрыл сильный дождь с грозой и шквалистый ветер.

Такие погодные условия вызвали отключение электроэнергии в ряде регионов Киевской области.

По данным ДТЭК, из-за непогоды в части Бучанского, Фастовского, Бориспольского и Обуховского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети.

Отмечается, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, что Новини.LIVE подготовили фоторепортаж непогоды, которая накрыла Киев в среду, 6 августа.

Ранее синоптики предупреждали столицу о первом уровне опасности из-за гроз, шквалов и дождей в среду, 6 августа.