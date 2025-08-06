На Киевщине исчез свет — что известно

На Киевщине из-за непогоды пропал свет — детали
В среду днем, 6 августа, в Киеве и области бушевала непогода. В результате неблагоприятных погодных условий в некоторых районах Киевской области пропал свет.
Об этом говорится на сайте ДТЭК.
На Киевщине исчезла электроэнергия — детали
Сегодня днем, 6 августа, в Киеве и области бушевала непогода. Регион накрыл сильный дождь с грозой и шквалистый ветер.
Такие погодные условия вызвали отключение электроэнергии в ряде регионов Киевской области.
По данным ДТЭК, из-за непогоды в части Бучанского, Фастовского, Бориспольского и Обуховского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети.
Отмечается, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, что Новини.LIVE подготовили фоторепортаж непогоды, которая накрыла Киев в среду, 6 августа.
Ранее синоптики предупреждали столицу о первом уровне опасности из-за гроз, шквалов и дождей в среду, 6 августа.
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