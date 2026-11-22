Зруйновано житловий будинок у селищі Димер на Київщині. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Уранці в неділю, 22 листопада, після російської атаки на селище Димер у Вишгородському районі Київщини рятувальники евакуювали дев'ятьох людей, зокрема одну дитину. Ще двоє людей дістали поранення, серед них підліток.

Про наслідки обстрілу повідомили ДСНС України та Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення Тимура Ткаченка. Скриншот: t.me/tkachenkotymur

Під завалами будинку в Димері можуть бути семеро людей

За попередніми даними, у зруйнованому будинку залишаються люди.

"Попередньо 7 людей можуть перебувати під завалами", — повідомили в ДСНС.

Рятувальники евакуюють жінку з пошкодженого будинку в Димері. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та продовжують пошуки. До робіт також долучилися представники Товариства Червоного Хреста України.

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Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.

Наслідки російського удару по житловому будинку в Димері. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Що відомо про постраждалих на Київщині

Підліток 2010 року народження дістав множинні осколкові поранення руки. Його госпіталізували.

Також постраждала 22-річна дівчина. Вона дістала різані рани стопи. Медики надали їй допомогу на місці.

Рятувальники проводять пошукові роботи на місці руйнування будинку. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Крім того, вибухова хвиля пошкодила будівлю дитячого садка, розташованого поруч із житловим будинком.

На місці працюють психологи ДСНС. Вони допомагають постраждалим від атаки.

Евакуація мешканців пошкодженого будинку після російської атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Надзвичайники шукають людей під завалами будинку в Димері. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Рятувальники допомагають жінці із собакою вибратися з пошкодженого будинку. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Рятувальна техніка біля житлового будинку, який постраждав від російської атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA 1 / 4







Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що після ранкового удару РФ у Вишгородському районі спалахнула пожежа. У п'ятиповерховому житловому будинку були зруйновані квартири з першого до п'ятого поверху. Також зазнало пошкоджень приміщення магазину.

Також Новини.LIVE писали про те, що 21 листопада в Києві уламки впали у двох районах міста. Тоді постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.