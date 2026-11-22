Разрушен жилой дом в поселке Димер Киевской области. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Утром в воскресенье, 22 ноября, после российского обстрела поселка Димер в Вышгородском районе Киевской области спасатели эвакуировали девять человек, в том числе одного ребенка. Еще двое человек получили ранения, среди них — подросток.

О последствиях обстрела сообщили ГСЧС Украины и Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Тимура Ткаченко. Скриншот: t.me/tkachenkotymur

Под завалами дома в Димере могут находиться семь человек

По предварительным данным, в разрушенном доме остаются люди.

"Предположительно, под завалами могут находиться 7 человек", — сообщили в ГСЧС.

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Спасатели эвакуируют женщину из поврежденного дома в Димере. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Спасатели разбирают разрушенные конструкции и продолжают поиски. К работам также присоединились представители Общества Красного Креста Украины.

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Информацию о погибших и пострадавших уточняют.

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Последствия российского удара по жилому дому в Димере. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Что известно о пострадавших в Киевской области

Подросток 2010 года рождения получил множественные осколочные ранения руки. Его госпитализировали.

Также пострадала 22-летняя девушка. Она получила резаные раны стопы. Медики оказали ей помощь на месте.

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Спасатели проводят поисковые работы на месте обрушения дома. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Кроме того, взрывная волна повредила здание детского сада, расположенного рядом с жилым домом.

На месте работают психологи ГСЧС. Они оказывают помощь пострадавшим от атаки.

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Эвакуация жильцов поврежденного дома после российского нападения. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Спасатели ищут людей под завалами дома в Димере. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Спасатели помогают женщине с собакой выбраться из поврежденного дома. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Спасательная техника возле жилого дома, пострадавшего от российской атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA 1 / 4







Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что после утреннего удара РФ в Вышгородском районе вспыхнул пожар. В пятиэтажном жилом доме были разрушены квартиры с первого по пятый этаж. Также повреждения получило помещение магазина.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, что 21 ноября в Киеве обломки упали в двух районах города. Тогда пострадали два человека, одного из них госпитализировали.