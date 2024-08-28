У Бучі чоловік ледь не втопив підлітка

Чоловік женеться за підлітком у водоймі. Фото: скриншот

У місті Буча Київської області між підлітками та дорослими виник конфлікт, який ледь не завершився трагедією. На відео, яке опублікували в мережі, дорослий чоловік намагався втопити підлітка.

Про конфлікт стало відомо завдяки місцевому пабліку BUCHA LIVE.

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Що відомо про інцидент

27 серпня під час моніторингу правоохоронцями була виявлена публікація, де зафільмували, як під час конфлікту дорослий чоловік, ймовірно, намагався топити підлітка у водоймі.

"На цьому фрагменті відео дитина змогла вирватись", — заявили правоохоронці.

Правоохоронці додали, що, за попередньою інформацією, інцидент стався на одній із водойм у Бучі. Поліція внесла відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини. Вони закликали людей, які були свідками події та мають корисну для слідства інформацію, повідомити на спецлінію 102 або за телефоном 0683118174.