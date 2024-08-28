В Буче мужчина чуть не утопил подростка

В Киевской области мужчина едва не утопил подростка — полиция устанавливает обстоятельства
В городе Буча Киевской области между подростками и взрослыми возник конфликт, едва не завершившийся трагедией. На видео, опубликованном в сети, взрослый мужчина пытался утопить подростка.
О конфликте стало известно благодаря местному паблику BUCHA LIVE.
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Что известно об инциденте
27 августа во время мониторинга правоохранителями была обнаружена публикация, где сняли, как во время конфликта взрослый мужчина, вероятно, пытался топить подростка в водоеме.
"На этом фрагменте видео ребенок смог вырваться", — заявили правоохранители.
Правоохранители добавили, что, по предварительной информации, инцидент произошел на одном из водоемов в Буче. Полиция внесла сведения в единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других происшествий.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства. Они призвали людей, свидетелей происшествия и имеющих полезную для следствия информацию, сообщить на спецлинию 102 или по телефону 0683118174.
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