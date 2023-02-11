В Киевской области мужчина напал на продавщицу магазина

Злоумышленник ударил женщину по лицу и скрылся

В Броварах Киевской области мужчина напал на продавщицу магазина. Он ударил женщину и угрожал расправой. Обидчика задержали с рюкзаком гранат.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Подробности

Хулиган угрожал боеприпасом 28-летней продавщице магазина, а затем нанес удар по лицу и скрылся.

"Полицейские установили негодяя и задержали на одной из улиц города вместе с целым рюкзаком "сюрпризов". 9 гранат, пистолет, 2 автомата — именно так нападавший и разгуливал по городу", — сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Правоохранители поместили 46-летнего правонарушителя в изолятор временного содержания.

По факту незаконного обращения с оружием, взрывчатыми предметами и хулиганством следователи злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит до 7 лет заключения.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Впоследствии обнаружили еще две жертвы.

Также мы писали, что в Борисполе патрульные задержали мужчину, заподозрив его в убийстве собственной жены. Он пытался скрыться от представителей правоохранительных органов, а на его одежде обнаружили пятна, похожие на кровь.