В Киевской области мужчина напал на продавщицу магазина: его задержали с рюкзаком гранат
В Броварах Киевской области мужчина напал на продавщицу магазина. Он ударил женщину и угрожал расправой. Обидчика задержали с рюкзаком гранат.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
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Хулиган угрожал боеприпасом 28-летней продавщице магазина, а затем нанес удар по лицу и скрылся.
"Полицейские установили негодяя и задержали на одной из улиц города вместе с целым рюкзаком "сюрпризов". 9 гранат, пистолет, 2 автомата — именно так нападавший и разгуливал по городу", — сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Правоохранители поместили 46-летнего правонарушителя в изолятор временного содержания.
По факту незаконного обращения с оружием, взрывчатыми предметами и хулиганством следователи злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит до 7 лет заключения.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Впоследствии обнаружили еще две жертвы.
Также мы писали, что в Борисполе патрульные задержали мужчину, заподозрив его в убийстве собственной жены. Он пытался скрыться от представителей правоохранительных органов, а на его одежде обнаружили пятна, похожие на кровь.